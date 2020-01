Aereo ucraino caduto a Teheran. Kiev: «Non escludiamo il missile»

Non un'avaria, ma un missile oppure una bomba: le autorità ucraine non escludono che la caduta ieri del Boeing bimotore dell'Ukrainian International Airlines subito dopo il decollo dall'aeroporto internazionale di Teheran, che ha provocato 176 morti, possa essere stata causata dall'impatto con un missile antiaereo, da una collisione di altro tipo o che sia frutto di un atto di «terrorismo». Lo riporta la Cnn.

Il Boeing 737-800 dell'Ukraine International Airlines era decollato ieri mattina dallo scalo della capitale ma una volta giunto a 2.400 metri di quota ha iniziato un'ampia virata a destra cose se volesse tornare indietro. Filmati mostrano, nel buio della notte, un velivolo in fiamme (incendio a bordo o più facilmente di un motore?) prima dell'esplosione a terra, devastante perché i serbatoi di carburante erano ancora pieni. Nessuno scampo per 167 passeggeri e i 9 membri dell’equipaggio. Le vittime sono 82 iraniani, 63 canadesi, 11 ucraini, 10 svedesi, 4 afghani, 3 tedeschi, 3 inglesi e il Canada, che non ha una rappresentanza diplomatica a Teheran, ha chiesto aiuto all'Italia che ha naturalmente accettato.

Da quel che risulta, ma non c'è conferma, il piloti non avrebbero lanciato il mayday, circostanza assai strana perché anche con un motore in fiamme il tempo potrebbe esserci stato per contattare la torre.

Che si tratti di un'avaria (a una aereo di tre anni?) o di un errore umano oppure di un missile (lanciato per errore dai pasdaran?) o di una bomba nascosta a bordo cambia non solo gli scenari della tragedia, ma influenza la pesante questione dei risarcimenti. Le autorità iraniane hanno subito fatto sapere che non invieranno alla Boeing le scatole nere.

