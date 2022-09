Aereo colpisce camion durante il decollo all'aeroporto di Barcellona

Un aereo della Air Senegal ha colpito un camion durante il decollo all'aeroporto di Barcellona. L'Airbus A319-111 diretto a Dakar ha colpito il camion con la punta dell'ala sinistra durante il pushback, in preparazione al decollo. La forza della collisione ha lasciato il camion inclinato in diagonale, con le ruote sul lato destro sospese in aria. L'aereo di 16 anni non è stato in grado di volare a causa dei danni subiti nella collisione.

I passeggeri sono stati costretti a scendere dall'aereo e alla fine sono stati collocati su un nuovo volo. Non è chiaro quanti fossero a bordo in quel momento. Le autorità stanno ora indagando su come possa essere avvenuto l'incidente. L'aeroporto El Prat, che serve l'area metropolitana di Barcellona, ​​lo scorso anno ha gestito più di 18 milioni di passeggeri.

È il sesto aeroporto più trafficato d'Europa. Non era la prima volta che un pilota non riusciva in qualche modo a individuare un camion durante il decollo. Il pilota è stato portato in ospedale dopo che il suo aereo monomotore si è schiantato contro il veicolo sulla strada in Cecenia. Riuscì a fuggire con lievi ferite.

Il video ripreso da uno spettatore mostrava l'aereo che si schiantava contro il retro di un camion, che era parcheggiato sul ciglio della strada. Qualche istante prima dell'incidente, è possibile vedere le auto che viaggiano nella direzione opposta allontanarsi dall'aereo mentre rullava lungo la strada. Nel filmato si può vedere una persona che salta via e striscia a terra nel tentativo di scappare. Secondo la polizia stradale locale, l'autista del furgone danneggiato non era all'interno al momento dell'incidente. Non si sa perché l'aereo stesse cercando di decollare dalla strada.