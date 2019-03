Aereo bloccato in pista per la neve, il pilota ordina 23 pizze al formaggio per i passeggeri

Restano per ore fermi in aereo, sulla pista, a causa della neve. Il pilota per far ingannare meglio l’attesa fa una scelta alquanto particolare: ordina 23 pizze formaggio e peperoni che sono state puntualmente consegnate davanti al portellone d’ingresso del volo. Un gentile dono per l'attesa a tutti i passeggeri. Il fatto è accaduto lunedì sera al volo Air Canada 608 partito da Toronto e diretto ad Halifax. Come racconta la Cnn, l’aereo a causa del maltempo è stato costretto a fermarsi a Fredericton, a circa 400 km dall’arrivo.

On tarmac in Fredericton on flight #608 flight diverted from HALIFAX PIZZA had arrived! #cbc #aircanada pic.twitter.com/VlXxdbiOty — Bill Karsten (@bill_karsten) 5 marzo 2019

Dopo diverse ore bloccati nell'aereo, il pilota ha deciso di ordinare il cibo. A ricevere la telefonata è stata Jofee Larivée, del Minglers Restaurant and Pub di Oromocto (paese proprio accanto l'aeroporto), che fa sapere di aver riso “tutta la notte” per l’ordine così insolito. In un’ora sono riusciti nell’impresa e grazie al servizio di consegna take-away hanno portato le pizze proprio davanti al portellone. Così tra un trancio di pizza e l'altro, sono riusciti a trascorrere con maggiore leggerezza le otto ore del viaggio (che invece sarebbe dovuto durare circa 2).



Ultimo aggiornamento: 21:01

