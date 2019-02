Aereo per Dubai dirottato in Bangladesh, uomo armato tiene equipaggio in ostaggio VIDEO

Un aereo per Dubai della compagnia Biman Bangladesh Airlines è stato dirottato in Bangladesh da un uomo armato che ha minacciato di farsi esplodere. Decollato da Dacca, il volo ha compiuto un atterraggio di emergenza nello scalo di Shah Amanat a Chittagong. Il dirottatore - forse un balordo - si trova ancora a bordo, insieme a due membri dell'equipaggio. I passeggeri sono stati tutti evacuati e portati in salvo. L'aereo, fanno sapere fonti locali citate da Gulf News, è circondato dalle forze di sicurezza bengalesi. Il dirottatore vuole parlare col primo ministro bengalese. Non è chiaro se vi siano feriti.



Secondo fonti dell'aeroporto, l'uomo armato ha tentato di prendere il controllo del volo BG147 poco dopo il decollo e ha costretto il pilota ad atterrare a Chittagong. Tutti i voli dell'aeroporto sono stati sospesi. Il ministro bengalese per l'aviazione e il turismo, Mohibul Haque, ha riferito che tutti i passeggeri sono potuti scendere a terra. L'uomo armato non sembra sia ancora stato messo in condizione di non nuocere. «Tentativi sono in corso», ha rivelato a Gulf News una fonte del Bangladesh. Secondo le fonti citate da Gulf News, potrebbe trattarsi di un balordo, o di una persona «depressa». Un deputato che era a bordo, Moin Uddin Khan Badal, ha raccontato all'emittente Somoy Tv che il dirottatore ha sparato un colpo d'arma da fuoco e ha detto che voleva «parlare con il primo ministro». Un altro testimone ha riferito di aver sentito uno sparo mentre i piloti tentavano d'impedire al dirottatore di entrare nella cabina di pilotaggio. L'uomo ha poi dichiarato che indossava un giubbotto esplosivo e voleva una linea diretta per parlare con il primo ministro.

Ultimo aggiornamento: 15:47

Sul volo diretto a Dubai c'erano 142 passeggeri.