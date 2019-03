Gachi, nell'elenco delle vittime americane, abitava a Trastevere da 20 anni

Non è nell'elenco delle vittime italiane ma un po' italiana lo era anche lei. Gachi de Luis 63 anni, morta del disastro aereo dell'Ethiopian Airlines, era nata a Cuba ma aveva un doppio passaporto italiano e statunitense. Viveva a Roma ormai da venti anni e come interprete aveva lavorato anche per l'Onu. Oggi davanti alla sua casa di via Fratta di Trastevere sono comparsi dei fiori per ricordare Gachi e il suo sorriso. Ultimo aggiornamento: 12:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA