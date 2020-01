Aereo abbattuto, primi arresti in Iran. Scatole nere alla Francia

Primi arresti in Iran per l'aereo abbattuto da un missile iraniano per errore umano. «L'Iran ha avviato un'indagine a tutto campo sull'aereo ucraino» «e alcune persone sono state arrestate in merito nelle ultime 72 ore», ha detto il portavoce della magistratura di Teheran, Gholamhossein Esmaili.

Il portavoce non ha indicato il numero esatto delle persone finite in manette, né la loro identità. «Lo stato maggiore delle forze armate, che è stato incaricato delle indagini, ha interrogato molte persone», ha spiegato Esmaili, citato dalla tv di Stato iraniana. Anche la magistratura ha avviato un'indagine in collaborazione con l'esercito, l'Organizzazione per l'aviazione civile e altre organizzazioni che si occupano di attacchi cibernetici ed elettronici, ha aggiunto il portavoce.

Le scatole nere del Boeing ucraino saranno inviate in Francia per essere analizzate, ha confermato Esmaili. Un coinvolgimento degli esperti di Parigi era stato annunciato dalle autorità della Repubblica islamica nei giorni scorsi. I motori dell'aereo erano stati realizzati da una compagna francese.



