Aerei da combattimento cinesi circondano nave da guerra olandese, la Marina dei Paesi Bassi: «Operazione pericolosa»

Ieri mattina (venerdì 7 giugno 2024) due caccia cinesi hanno colpito la nave da guerra olandese Zr.Ms Tromp nel Mar Cinese Orientale. Anche l'elicottero d'attacco marittimo NH90 della fregata è stata avvicinata da una coppia di aerei da combattimento cinesi e da un elicottero mentre era di pattuglia. «Ciò ha creato una situazione potenzialmente pericolosa. L'incidente è avvenuto nello spazio aereo internazionale», riporta una nota ufficiale della marina olandese.

Caccia cinesi circondano nave da guerra olandese nel Mar Cinese orientale. La Marina dei Paesi Bassi: «Operazione pericolosa»

Zr.Ms.

Tromp ha condotto pattugliamenti nel Mar Cinese Orientale a sostegno di un gruppo multinazionale delle Nazioni Unite che monitora l’applicazione delle sanzioni marittime contro la Corea del Nord (come definito nelle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite).

Chinese gevechtsvliegtuigen omsingelen Nederlands marineschip en helikopter: ‘Potentieel onveilige situatie’ https://t.co/NJYQLqZCmh — Hans de Vreij (@hdevreij) June 8, 2024

In questo momento la nave continua il suo viaggio come previsto: si dirigerà verso il Giappone e poi alle Hawaii per le esercitazioni navali "Rima del Pacifico" (Rimpac 2024).

Esercitazioni militari Rima del Pacifico

Si tratta dell'esercitazione marittima internazionale più grande al mondo. Viene organizzata principalmente dalla US Navy con la collaborazione delle marine di altri paesi partecipanti. Sono coinvolti nell'organizzazione anche il Corpo dei Marines e la Guardia Costiera e anche lo stato delle Hawaii e la Guardia Nazionale di quello stato. Sono inoltre coinvolte altre forze militari alleate delle nazioni del Pacifico. L'esercitazione ha cadenza biennale e viene tenuta a Honolulu, nelle Hawaii, sotto la guida del comando statunitense.

Le esercitazioni sono viste in chiave di lettura politico-militare su come le nazioni dell'area si dispongono ad affrontare le questioni calde che potrebbero essere la causa di un potenziale conflitto armato, come: attacchi del terrorismo islamico da parte di gruppi presenti in Indonesia, Malesia e Filippine, oppure dei tentativi di invasione di Taiwan da parte della Cina, o ancora: nel caso l'isola dovesse dichiarare l'indipendenza attacco a Corea del Sud, Giappone o Stati Uniti da parte della Corea del Nord