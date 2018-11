Gb, pediatra adesca adolescente online e fa sesso con lei ma evita il carcere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La dipendenza dalle chat e la passione sfrenata per le ragazzine lo hanno rovinato, facendogli perdere in un colpo solo tutto quello che si era conquistato: la moglie e i due figli, un lavoro da 100mila sterline l'anno, la casa da 400mila sterline. La rovina del 39enne dottor Jonathan Bainbridge, consulente di un ospedale pediatrico di Cardiff, è cominciata quando ha conosciuto online quella 15enne di cui si è subito infatuato: dopo averla corteggiata ed essere riuscito a farsi inviare da lei foto e video a luci rosse l'ha raggiunta e ha fatto sesso con lei, incurante del rischio che correva. Il conto da saldare gli è stato presentato quando la ragazza ha svelato la vicenda: è stato denunciato per abusi sessuali su una minorenne e abbandonato dalla moglie incinta, l'ospedale lo ha licenziato e lui si è ritrovato a dover vendere la casa perché non sapeva più come pagare il mutuo. L'unica cosa che incredibilmente è riuscito a evitare, dopo essere stato arrestato è stato il carcere perché sembra che la ragazza, che era stata consenziente al rapporto sessuale, gli avesse assicurato di avere 16 anni.Bainbridge, che ha problemi di socializzazione fin da quando era ragazzo, è sempre stato un appassionato delle chatroom, tanto da diventarne segretamente dipendente. Quando l'anno scorso incontrò online quella 15enne nella chatroom di Kik Messenger avviò con lei una conversazione alla quale, man mano, dette una caratterizzazione sempre più a sfondo sessuale, facendole domande sulle dimensioni del suo seno e sulle preferenze erotiche, fino a quando le chiese video e foto in cui comparisse nuda. Lei gli inviò una foto dei suoi seni e un video sessualmente esplicito: in quel momento, era marzo 2017, Bainbridge sentì che era giunta l'ora per il grande salto, salì in macchina, fece 300 km per raggiungerla nel nord del Galles e fece sesso con lei nella sua auto.A quel punto il suo destino era segnato: la ragazza parlò della vicenda con altre persone e il dottore venne arrestato per aver fatto sesso con una minorenne. Lui si difese sostenendo di essere convinto che la ragazza avesse 16 anni (che in tutto il Regno Unito è l'età in cui si può dare il consenso a un rapporto sessuale) come lei gli aveva scritto nella chatroom e come è stato successivamente accertato. Solo questo, per un pelo, gli ha evitato la condanna a una pena detentiva in carcere, dove sarebbe certamente finito se la ragazza non avesse confermato la circostanza. Non è bastato, però, a evitare che la moglie, con i due figli, lo lasciasse e che l'Aneurin Bevan Health Board lo sospendesse dal lavoro, lasciandolo senza uno stipendio e in condizione di dover vendere la casa di cui non ha ancora finito di pagare il mutuo.Scioccato dalla vicenda il giudice Eleri Rees, che ha comunque imposto a Bainbridge di frequentare per 18 mesi una comunità di recupero e 250 ore di lavoro non retribuito. "È scioccante - ha detto - scoprire che una persona matura, molto stimata nella sua professione, non abbia mostrato giudizio in una situazione come questa e abbia in un colpo solo provocato conseguenze catastrofiche a se stesso e alla propria famiglia".