Addetta aeroportuale aggredita da turista muore dopo 4 giorni a Palma di Maiorca: «Stava per andare in pensione»

Ultimo aggiornamento: 5 Maggio, 01:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva, era la più anziana del suo settore e sarebbe andata in pensione tra pochi mesi, ma la vita di unè stata stroncata tragicamente dopo quattro giorni di agonia., una donna argentina ma di chiare origini italiane, ènella tarda serata di giovedì, dopo essere statada parte di untedesco.L'aggressione si era verificata all'Son Sant Joan di, in Spagna, nella notte tra sabato e domenica scorsi. A riportarlo sono vari media spagnoli. Undi 43 anni, che viaggiava con la moglie ed i figli, dopo l'atterraggio era uscito dall'aeroporto per andare a fumare, senza passare per il recupero bagagli. Dopo aver fumato una sigaretta, l'uomo aveva preteso di rientrare ed accedere direttamente ai nastri, ma trovandosi la strada sbarrata da Herminia, che con calma gli aveva spiegato di non poter farlo rientrare. L'uomo, però, non ne aveva voluto sapere e, dopo aver gridato, haHerminia, spingendola e facendola cadere a terra.Nella caduta, Herminia aveva riportato: una all'anca e una al femore. Nel frattempo, la Guardia Civil era intervenuta per arrestare l'uomo e un'ambulanza ha trasportato la donna d'urgenza in ospedale. L'unica soluzione, per i medici, era quella di operare Herminia, che però durante l'ha accusato unche alla fine si è rivelato fatale. L'uomo, dopo essere stato arrestato, è stato rilasciato ma rimane denunciato a piede libero per l'aggressione. Resta da capire l'accusa che gli inquirenti formalizzeranno nei suoi confronti (omicidio colposo o preterintenzionale)., nata a Rosario, in Argentina, aveva 64 anni e stava per andare in. Dopo essere rimasta vedova, la donna aveva attraversato un lungo periodo di difficoltà finanzarie e per questo, nonostante l'età avanzata, da tempo lavorava facendo molti straordinari. In vista della pensione, infatti,voleva accumulare più denaro possibile per poter tornare nel suo paese a fare visita ai parenti, tra cui la figlia e i nipoti.I colleghi di Herminia sono addolorati ma anche furiosi per quanto accaduto. Uno di loro ha lanciato dure accuse: «Siamo tutti sotto choc, Herminia era molto conosciuta e amata qui. È ingiusto vedere alcuni turisti credere di poter fare ciò che vogliono con il personale dell'aeroporto. Herminia guadagnava appena 900 euro al mese per un lavoro che prima facevano gli agenti della Guardia Civil, per il doppio dello stipendio. Poi hanno rivisto le mansioni all'interno dell'aeroporto e messo lavoratori poco qualificati in ruoli di sicurezza molto delicati, evidentemente la sicurezza dei dipendenti non è importante quanto il denaro».