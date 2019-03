Accoltellati a caso nel centro di Londra: 4 feriti in poche ore, grave una donna Caccia l'uomo

È in corso una caccia all'uomo dopo che quattro persone sono state accoltellate apparentemente senza motivo nel giro di quattordici ore. Ognuna delle vittime, che versano in gravi condizioni, si trovata da sola quando è stata attaccata alle spalle. I fatti sono avvenuto nel raggio di un quarto di miglio a nord di Londra, nell'area di Edmonton.

Scotland Yard ha lanciato un avvertimento ai cittadini invitandoli a "rimanere vigili" dopo la serie di pugnalate. L'autore dei crimini è descritto come un uomo di colore, alto, magro con un cappuccio in testa e abiti scuri. Ha colpito per la prima volta alle sette di sera di sabato notte quando ha pugnalato una donna di 45 anni nella schiena e sta combattendo tra la vita e la morte.

There is a lot of ongoing police activity to catch this suspect behind the #Edmonton stabbings. Extra resources have been called upon and are on the streets right now working to keep the public safe and catch the individual responsible. https://t.co/L8pWZw8TEe

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 31 marzo 2019