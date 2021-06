Germania, accoltella passanti in strada: almeno 3 morti e 6 feriti. L'aggressore colpito ad una gamba e neutralizzato

Venerdì 25 Giugno 2021, 19:09 - Ultimo aggiornamento: 19:59

Un violento e folle attacco è avvenuto questo pomeriggio a Wurzburg, città extracircondariale della Baviera, in Germania. Almeno 3 persone sono state uccise e 6 ferite nell'aggressione. Sui social sono apparse le prime immagini dell'attacco: i video postati riprendono il presunto attentatore, un uomo di colore vestito con un pantalone ed una maglietta a maniche lunghe beige, brandire un coltello in pieno centro mentre alcune persone tentano di fermarlo. L'aggressore è stato fermato dagli agenti che hanno usato le armi da fuoco e lo hanno colpito ad un ginocchio. Alcuni dei feriti, secondo quanto riporta la Bild, sarebbero gravi. Al momento non c'è più alcun pericolo per la popolazione, ha riferito la polizia. Le aree del centro città restano bloccate.

APPROFONDIMENTI BAVIERA Video MONDO Foto MONDO Nantes, accoltella poliziotta e ferisce 2 gendarmi: catturato... LOMBARDIA Milano, accoltellato a morte durante una partita di calcetto:... PUGLIA Andria, coppia di amanti tenta di uccidere il marito di lei:...

Nantes, accoltella poliziotta e ferisce 2 gendarmi: catturato islamista, muore poco dopo

JUST IN - 3 dead, 6 injured after stabbing attack in Würzburg, Germany. The suspect was taken into custody.pic.twitter.com/bRlcHcJyc1 — Disclose.tv ūüö® (@disclosetv) June 25, 2021

La polizia tedesca, riporta la Dpa, ha dunque arrestato l'uomo, assicurando che «non c'è più pericolo per la popolazione». E aggiungendo che l'assalto, che ha provocato diversi morti e feriti tra i passanti, è stato condotto da una sola persona perché «non ci sono prove» di altre persone coinvolte. Le aree intorno al luogo dell'attacco, Barbarossaplatz, sono chiuse, con numerosi mezzi della polizia e ambulanze presenti sul posto. «Non abbiamo alcun indizio della presenza di altri assalitori», ha precisato un portavoce della polizia locale, intervenuta sul posto dopo aver ricevuto una chiamata di emergenza intorno alle 17. Al momento non è emerso nulla sui motivi dell'aggressione: l'uomo avrebbe colpito a caso i passanti.