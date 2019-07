Abusi sessuali su migranti, condannato ex ministro norvegese: una delle vittime era minorenne

L'ex ministro norvegese Svein Ludvigsen è stato condannato a cinque anni di prigione per aver abusato sessualmente di tre giovani richiedenti asilo quando era governatore regionale. Lo riporta la Bbc. Secondo la sentenza, dal 2011 al 2017, Ludvigsen chiedeva sesso in cambio del permesso di soggiorno minacciando, in caso di rifiuto, l'espulsione immediata. I giovani - che oggi hanno 25, 26 e 34 anni - hanno raccontato che gli abusi sono avvenuti nella casa del governatore o in una stanza d'albergo a Tromso.

All'epoca delle violenze una delle tre vittime aveva 17 anni e un altro ha un lieve ritardo mentale. Il politico norvegese ha ammesso di aver fatto sesso con uno dei ragazzi ma ha insistito nel dire che era consensuale. Ha negato invece di aver avuto rapporti con gli altri due e ha annunciato che ricorrerà in appello. Ludvigsen è stato condannato anche al pagamento dei danni ai tre migranti per un totale di 743.000 corone norvegesi. Politico del partito conservatore, dal 2001 al 2005 è stato ministro della Pesca e dal 2006 al 2014 governatore della regione di Tromso, nel Circolo polare Artico. Da cinque anni ha lasciato la politica.



Ultimo aggiornamento: 18:22

