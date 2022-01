Abu Dhabi, attacco Huthi con i droni: «Pronti ad avviare vasta campagna militare». Almeno tre morti e sei feriti

Ore di paura Abu Dhabi, capitale delle Emirati Arabi Uniti. Gli insorti yemeniti filo-iraniani Huthi, secondo quanto affermato dalla tv al Arabiya, sarebbero gli autori di un attacco terroristico aereo eseguito con i droni, che avrebbe provocato almeno tre morti e sei feriti. A confermare i sospetti dei media locali, oltre che la minaccia poche ore prima dell'attacco da parte degli Huthi di avviare una «vasta campagna militare», la rivendicazione degli stessi sull'attacco.

L'Arabia Saudita e gli Emirati sono rivali in Yemen degli insorti Huthi. Tra i morti dell'attentato ci sono due indiani e un pachistano. Il generale yemenita Yahiya Saria, comandante delle forze Huthi, ha affermato che gli attacchi compiuti ad Abu Dhabi «dimostrano la capacità degli insorti di colpire la profondità del nemico».

Explosions in 3 petrol tanks transporting fuel in Musaffah area near ADNOC's storage tanks. Another fire also confirmed in the construction area at #AbuDhabi International #Airport.



No casualties reported, @ADPoliceHQ says possible #drones, probe underway pic.twitter.com/Ids1q6RxSF

— Osama Bin Javaid (@osamabinjavaid) January 17, 2022