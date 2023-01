Tank Abrams, cosa sono i supercarri Usa e perché possono cambiare il corso della guerra

Gli Stati Uniti hanno deciso di inviare carri armati all'Ucraina. Il paese invaso dalla Russia ormai 11 mesi fa riceverà i tank Abrams. Perché sono così importanti? Dove sono stati già utilizzati? E perché sono in grado di fare la differenza sul campo? Utilizzati nella prima Guerra del Golfo, in Afghanistan e in Iraq, i carri armati Abrams, che gli Stati Uniti si apprestano ad inviare in Ucraina, sono la punta di diamante dei mezzi corazzati statunitensi, forse i più potenti al mondo, capaci di resistere ad attacchi nucleari, biologici e chimici.

Denominati MBT (Main battle tank), sono stati prodotti nella prima versione (M1) nel 1978 dalla Chrysler Defense, oggi General Dynamics Land Systems, e prendono il nome dal generale Creighton Abrams che guidò le truppe americane nella guerra del Vietnam dal 1968 al 1972. Sono entrati in servizio nel 1980 e nel 1985 è iniziata la produzione degli M1A1, cui ha fatto seguito quella dell'ultima generazione, gli M1A2. Esclusi questi ultimi, non è ancora chiaro quale versione il Pentagono deciderà di spedire a Kiev, se la versione più antica dei tank o quella più aggiornata.

Abrams, equipaggiamento e potenza

Pesanti 62 tonnellate, gli M1A1 sono dotati di motori a reazione diretta ed equipaggiati con un cannone da 120 millimetri, capace di distruggere un edificio a quasi quattro chilometri di distanza, e raggiungono una velocità di 70 km all'ora. Hanno una corazza di uranio impoverito per impedire la penetrazione di proiettili Heat (High-explosive anti- tank), un esplosivo ad alto potenziale studiato proprio per distruggere i carri armati.

Progettati per resistere agli attacchi nucleari

Soprattutto, gli Abrams sono progettati per resistere ad attacchi nucleari, biologici e chimici. Strategicamente consentono una mobilità e un'agilità nelle operazioni di terra altrimenti impossibile. Con il loro intervento, infatti, i soldati possono contare su operazioni di copertura praticamente immediate, senza dover attendere l'impiego di aerei per i conseguenti bombardamenti richiesti da terra sulle aree e i bersagli ritenuti a rischio. Gli M1A1 hanno fatto il loro esordio in battaglia nel 1991, durante la prima guerra del Golfo. Sono poi stati utilizzati dalle forze Usa in Afghanistan e Iraq.

Al momento l'esercito americano dispone di circa 4.400 Abrams, mentre la marina ne ha in dotazione 400. Gli Stati Uniti hanno inoltre creato una versione dei carri armati per l'export che è attualmente utilizzata in Egitto, Kuwait, Arabia Saudita, Australia e in Iraq. Le forze irachene hanno dispiegato i tank per combattere l'Isis, mentre i sauditi li hanno usati nella guerra civile in Yemen.

Abrams, perché possono fare la differenza nella guerra in corso

Ma perché è posta così tanta rilevanza alla notizia che questi supercarri saranno inviati in Ucraina? Riportiamo la risposta che ha dato ai giornalisti l'alto funzionario che ha tenuto ieri (23 gennaio 2023, ndr) il briefing per la stampa negli Usa.

«Per quanto riguarda l'Abrams la nostra attenzione è rivolta a fornire agli ucraini capacità che possono essere utilizzate subito e che avranno... che avranno un impatto. L'M1 è un sistema di combattimento estremamente capace ed efficace, ma è anche un sistema molto complesso che richiede molta manutenzione e molto supporto logistico», dice.

«Si tratta di elementi che possono essere impiegati immediatamente sul campo di battaglia per cambiare i rapporti di forza in campo. Le forze armate ucraine sono molto efficaci, ma non sono le forze armate degli Stati Uniti, che hanno impegni globali e molteplici. Quindi, allo stesso modo in cui abbiamo capacità aeree avanzate come l'F-35 l'M1 è una capacità corazzata avanzata impiegata dalle forze statunitensi per far fronte ai nostri impegni di sicurezza nazionale globale», conclude il colonello.

Perché la situazione richiede l'invio dei tanks e quali altri mezzi stanno per essere inviati

«La situazione lungo le linee del fronte in Ucraina continua quindi a rimanere sostanzialmente statica, con le eccezioni delle operazioni di controffensiva dell'Ucraina nei pressi di Kreminna e dei continui sforzi della Russia per cercare di conquistare il territorio nei pressi di Bakhmut - è stato spiegato nella conferenza stampa tenuta dalla difesa statunitense - In entrambe le aree, la situazione rimane fluida, con molti scambi di notizie. È importante notare, tuttavia, che le forze ucraine continuano a tenere e difendere con successo Bakhmut. Oltre all'ingente pacchetto di assistenza alla sicurezza annunciato la scorsa settimana dal Dipartimento della Difesa, con significative capacità aggiuntive di difesa aerea e blindatura per l'Ucraina, diverse nazioni hanno annunciato un sostegno altrettanto significativo, tra cui i contributi di Germania e Paesi Bassi per le capacità di difesa aerea dei missili Patriot, l'acquisto di un sistema NASAM da parte del Canada, il contributo del Regno Unito. Regno Unito di carri armati Challenger 2, la Germania di veicoli da combattimento per la fanteria Marder, la Francia di carri armati leggeri AMX, la Svezia di veicoli da combattimento per la fanteria e obici CV90, la Danimarca e l'Estonia di obici, la Lettonia di mitragliatrici e sistemi aerei senza pilota e la Lituania di elicotteri Mi-8, solo per citarne alcuni».

