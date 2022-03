Abramovich vende il Chelsea: «Tutti gli utili alle vittime della guerra in Ucraina»

Dopo le smentite delle ultime ore, Roman Abramovich rompe gli indugi e attraverso una nota diffusa sul sito web del Chelsea annuncia l'intenzione di vendere il club. Queste le dichiariazioni a sua firma: «Vorrei affrontare le speculazioni sui media negli ultimi giorni in relazione alla mia proprietà del Chelsea FC. Come ho affermato prima, ho sempre preso le decisioni tenendo a cuore l'interesse del Club. Nella situazione attuale, quindi, ho preso la decisione di vendere il Club, poiché ritengo che ciò sia nel migliore interesse del Club, dei tifosi, dei dipendenti, nonché degli sponsor e dei partner».

Il comunicato

«La vendita - spiega - non sarà accelerata ma seguirà il giusto processo. Non chiederò alcun prestito. Per me non si tratta mai di affari né di soldi, ma di pura passione per il gioco e per il Club. Inoltre, ho incaricato il mio team di creare una fondazione di beneficenza in cui verranno donati tutti i proventi netti della vendita. La fondazione sarà a beneficio di tutte le vittime della guerra in Ucraina. Ciò include la fornitura di fondi essenziali per i bisogni urgenti e immediati delle vittime, nonché il sostegno al lavoro di recupero a lungo termine. Sappiate che questa è stata una decisione incredibilmente difficile da prendere e mi addolora separarmi in questo modo. Tuttavia, credo che questo sia nel migliore interesse del Club. Spero di poter visitare per l'ultima volta Stamford Bridge per salutare tutti voi di persona. È stato un privilegio della vita far parte del Chelsea FC e sono orgoglioso di tutti i nostri successi congiunti. Il Chelsea Football Club e i suoi tifosi saranno sempre nel mio cuore. Grazie, Roman».