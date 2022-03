Abramovich, da povero orfanello a oligarca: come è diventato miliardario. Iniziò vendendo papere di plastica da casa

La trasformazione di Roman Abramovich da povero orfanello a miliardario proprietario del Chelsea (nel 2020 aveva un patrimonio di 13,8 miliardi di dollari, cifra che lo ha reso l'uomo più ricco di Israele e il 113° al mondo) va di pari passo con la trasformazione della Russia stessa, negli anni successivi alla caduta della cortina di ferro. La sua elevazione a oligarca è insolitamente ben documentata, raccontata nei minimi dettagli in una sentenza dell'alta corte inglese di Lady Justice Gloster nel 2012, quando Abramovich riuscì a difendere una causa intentata dal suo ex mentore, Boris Berezovsky. Entrambi gli uomini raccontarono le loro carriere e i percorsi per diventare miliardari descrivendoli come "una storia unicamente russa". La storia di uno degli oligarchi russi colpito dalle sanzioni avviate dopo il confllitto con l''Ucraina è raccontata dal The Guardian.

Vendeva papere di plastica

Nato nel 1966 in una famiglia di origine ebraiche, Abramovich ha perso entrambi i genitori quando era molto piccolo. All'età di due anni morì la madre e all'età di quattro anni il padre, quest'ultimo rimasto ucciso in un cantiere edile; venne quindi cresciuto dallo zio paterno e più tardi da un secondo zio che abitava a Mosca. Nonostante la sua condizione non si è mai lamentato della sua infanzia. «Nella tua infanzia, non puoi confrontare le cose: uno mangia carote, uno mangia caramelle, entrambe hanno un buon sapore. Quando sei bambino non puoi conoscere la differenza», ha detto una volta. Dopo un breve periodo nell'esercito, studiò come ingegnere e lavorò prima come meccanico. Nel 1987, i genitori della prima moglie di Abramovich gli donano loro 2.000 rubli come regalo di nozze, e gli permettono di ampliare la gamma di prodotti, aggiungendo deodoranti e profumi. Ma i soldi veri arrivano nel periodo della perestrojka russa, quando la liberalizzazione economica consentiva le piccole imprese, Abramovich gestiva una produzione di giocattoli per bambini, vendendo anatre di plastica dal suo appartamento di Mosca.

Dopo la caduta del comunismo, si fece strada nel commercio e nel trasporto di petrolio e altri prodotti industriali. La sentenza del tribunale registra che al momento del suo primo incontro trasformativo con Berezovsky, durante una crociera ai Caraibi nel dicembre 1994, Abramovich era "un uomo d'affari di discreto successo".

La creazione di Sibneft

La creazione della vasta azienda petrolifera statale Sibneft, la cui formazione e vendita ad Abramovich ha fatto fortuna, è stata un'idea che lui stesso ha concepito e suggerito a Berezovsky, ha osservato la sentenza del tribunale. Già ricco dai suoi rapporti nel settore automobilistico e politicamente connesso, Berezovsky era il partner commerciale ideale per Abramovich. Ossessionato dall'opporsi a qualsiasi prospettiva di ritorno della Russia al comunismo, Berezovsky propose l'idea di Abramovich all'allora presidente, Boris Eltsin: fondere un produttore di petrolio greggio con una raffineria e cedere il controllo dell'attività allargata ad Abramovich e Berezovsky. In cambio, Berezovsky avrebbe usato i proventi della nuova compagnia petrolifera per finanziare una stazione televisiva, ORT, per trasmettere propaganda pro-Eltsin. Eltsin ha creato Sibneft con decreto nell'agosto 1995, quando Abramovich aveva ancora solo 29 anni. Poi, secondo la sentenza, la nuova enorme azienda petrolifera è stata venduta ad Abramovich in una serie di aste il cui prezzo in alcuni casi si dice sia stato truccato, con altri offerenti scoraggiati con vari mezzi. Abramovich ha acquistato il 90% di Sibneft per circa $ 240 milioni, utilizzando solo $ 18,8 milioni del proprio capitale, anche se Gloster ha affermato che era "forse di più".

È iniziata così l'enorme ricchezza del magnate: solo dalla vendita di Sibneft ha recuperato circa 1,8 miliardi di sterline. La maggior parte della ricchezza britannica di Abramovich si trova in Evraz, un gigante siderurgico e minerario quotato alla borsa di Londra, di cui è il maggiore azionista.

I rapporti con Putin

La sentenza del tribunale ha anche osservato che Abramovich aveva "buoni rapporti" con Vladimir Putin, il successore di Eltsin, e, a differenza di Berezovsky e altri oligarchi che litigavano con il nuovo presidente, Abramovich continuava ad arricchirsi. Si dice che Abramovich sia stato l'uomo che per primo ha raccomandato Vladimir Putin a Eltsin come suo successore alla presidenza della Russia. Quando Putin ha formato per la prima volta il suo gabinetto come Primo Ministro nel 1999, Abramovich ha intervistato tutti i candidati prima che ricevessero l'approvazione.

Negli anni successivi sarebbe rimasto uno dei più stretti alleati di Putin e nel 2007 Putin si sarebbe consultato con lui prima di scegliere il suo stesso successore. Anche Dmitry Medvedev - che è stato presidente dal 2008 al 2012 prima che Putin tornasse al ruolo - è stato raccomandato personalmente da Abramovich.

L'acquisto del Chelsea

I miliardi che Abramovich ha guadagnato dalle privatizzazioni della Russia hanno finanziato il suo famoso stile di vita sontuoso: grandi case, jet privati, yacht e auto veloci. È apparso per la prima volta sul radar dei normali britannici quando ha acquistato la squadra di calcio del Chelsea nel 2003 e ha messo sul tavolo abbastanza soldi per renderla competitiva. Nonostante sia molto riservato e preferisca una vita fuori dai riflettori, il miliardario ha condotto uno stile di vita sfarzoso, con superyacht e aerei privati in abbondanza. I suoi due jet sono personalizzati e all'interno ospitano uno studio e una camera da letto con uno specchio sul soffitto, che non ha scopi sessuali ma «mi permette di radermi a letto». Abramovich possiede anche numerose proprietà immobiliari: a Londra, a Saint Tropez, in Sardegna, in Francia, nelle Indie occidentali e negli Stati Uniti, anche se ne ha perse alcune dopo il divorzio dalla seconda moglie Irina.

Le sanzioni

Ha una quota di partecipazione del 29% in Evraz, un conglomerato industriale quotato alla Borsa di Londra con impianti di produzione di acciaio in Russia, Stati Uniti e Canada, che ha registrato un fatturato di 14 miliardi di dollari nel 2021. Il governo del Regno Unito ha citato Evraz come motivo per prendere di mira Abramovich con sanzioni, insieme alla sua valutazione di aver avuto "uno stretto rapporto per decenni" con Putin. Evraz è stato accusato di fornire servizi o beni allo stato russo, "che include la potenziale fornitura di acciaio all'esercito russo che potrebbe essere stato utilizzato nella produzione di carri armati". La società ha negato ciò, dicendo che "fornisce acciaio lungo solo ai settori delle infrastrutture e delle costruzioni". Il valore di Evraz – 12 miliardi di sterline nel 2021 – è crollato dell'86% e la negoziazione delle sue azioni è stata sospesa dopo che le sanzioni sono state imposte ad Abramovich. L'oligarca ha precedentemente contestato con veemenza i rapporti che suggeriscono la sua presunta vicinanza a Putin e alla Russia, o che ha fatto qualsiasi cosa per meritare sanzioni contro di lui.