Aborto, Starbucks segue Amazon: rimborserà le dipendenti che vogliono abortire

Con il diritto d'aborto messo in serio dubbio negli Stati Uniti, alcune multinazionali stanno già pensando ad alcune contromisure per le dipendenti. E così Starbucks, nota catena di caffè con sede a Seattle, aggiungerà la copertura dei viaggi per l'aborto ai benefit sanitari. La multinazionale che ha da poco aperto un negozio anche a Roma rimborserà le lavoratrici statunitensi se devono viaggiare a più di 100 miglia da casa per abortire. La comunicazione è stata data lunedì.

Starbucks is expanding its US benefits to cover travel for abortion and gender-affirming procedures.



Employees and their dependents who don’t have access to those procedures within 100 miles of their home can be reimbursed for eligible travel expenses. https://t.co/WJljvddhM8 pic.twitter.com/wpfx8UVtlJ

— Ad Age (@adage) May 16, 2022