A scuola in ritardo: scatta la multa per i genitori che accompagnano i bambini dopo l'orario di entrata

In una scuola del Regno Unito è stato escogitato un metodo astuto per non far tardare i genitori che accompagnano i propri figli a scuola: ogni trenta minuti, i tutori del bambino accompagnato a scuola, dovranno pagare 5 sterline. La preside della scuola ha però sottolineato che la scelta è figlia di un ragionamento a favore dei bambini e dello staff dell'istituto scolastico.

Cosa è successo

La scuola ha inviato un messaggio di avviso ai genitori dicendo che saranno multati se ritarderanno a prendere i loro figli: 5 sterline per ogni 30 minuti di ritardo. L'avvertimento è stato inviato dalla Woodbank Primary School di Bury. Un padre di uno studente ha dichiarato: «Abbiamo ricevuto un messaggio dalla scuola che ci informa di una tassa di 5 sterline se arrivi in ritardo a prendere tuo figlio a scuola. Hanno detto che i genitori dei bambini che vanno in vacanza al di fuori delle vacanze estive riceveranno una multa».









Ha aggiunto: «Siamo multati per essere in ritardo o per andare in vacanza perché "disturba” l'istruzione, ma va bene quando gli insegnanti scioperano, gli conviene. Manderò una multa alla scuola per aver interrotto l'educazione di mio figlio durante i giorni di sciopero».

The message has been sent to families with youngsters at Woodbank Primary School in Buryhttps://t.co/oXvtpwDI2r — MyBury (@mybury) January 25, 2023



La spiegazione

La preside Kelly Macadam ha detto: «E' molto importante che i genitori e gli assistenti prendano in tempo i loro figli alla fine della giornata scolastica. I bambini non presi in tempo spesso si arrabbiano e si angosciano se non sanno dove si trova il loro genitore. Inoltre, i membri del personale devono partecipare a riunioni, gestire club extra-curriculari o avere un lavoro da portare a termine, e talvolta devono lasciare la scuola in tempo per organizzare i propri servizi di custodia dei bambini».



La dirigente scolastica ha aggiunto: «Noi teniamo sempre conto di circostanze eccezionali come un'emergenza o rimanere bloccati nel traffico, e forniamo un club 'prima e dopo la scuola' che i genitori possono utilizzare in caso di ritardo.Se qualche genitore ha qualche preoccupazione circa la politica scolastica, li esorto a contattarmi direttamente».