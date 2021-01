Donald Trump potrebbe essere destituito dalla carica di presidente degli Stati Uniti. La chiave è il 25esimo emendamento alla Costituzione americana.

È uno degli emendamenti alla Costituzione americana e disciplina i casi in cui il presidente degli Stati Uniti in carica può essere destituito dall'incarico.

Prevede che il vicepresidente prenda i poteri del presidente in caso di morte del presidente, sue dimissioni, malattia grave, incapacità di intendere e di volere, intervento chirurgico che comporti l'inabilità.

Il vicepresidente ricopre un ruolo attivo nella procedura. Deve firmare infatti una lettera insieme ad almeno 8 dei 15 segretari del Gabinetto (oppure insieme alla maggioranza di Camera e Senato) e trasmetterla al Congresso, spiegando che il presidente in carica non può più esercitare i propri poteri. In quel momento il vicepresidente assume la funzione di presidente degli Stati Uniti.

Il presidente destituito può discolparsi. Deve scrivere al presidente pro-tempore del Senato per difendersi. Ma il vicepresidente (ormai diventato presidente) e almeno otto dei 15 Segretari possono controreplicare entro quattro giorni. Se si delinea uno scenario simile, la decisione definitiva spetta alla Camera e al Senato degli Stati Uniti.

The 75,000,000 great American Patriots who voted for me, AMERICA FIRST, and MAKE AMERICA GREAT AGAIN, will have a GIANT VOICE long into the future. They will not be disrespected or treated unfairly in any way, shape or form!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021