Viva Magenta, il colore Pantone dell'anno 2023 a metà tra il blu e il rosso

Viva Magenta, il 18-1750, il colore Pantone 2023 annunciato oggi. Una nuance che vibra di vivacità e vigore. È una tonalità radicata nella natura, appartiene alla famiglia dei rossi, e dunque espressione di forza. Secondo gli esperti del Panton Color Institute è stato scelto come colore dell'anno perchè «è coraggioso e senza paura, un colore pulsante la cui esuberanza promuove una celebrazione gioiosa e ottimista».

Viva Magenta will be the color of 2023, Pantone Color Institute announced Friday, citing vigor and optimism as basis for the decision. https://t.co/dvowSvpfLe pic.twitter.com/SMMGa6QsoB — Daily Guardian (@dailyguardianph) December 2, 2022

Il Viva Magenta vuole essere stimolante, sperimentale, «accoglie chiunque e tutti con la stessa verve per la vita e spirito ribelle. È un colore audace, pieno di spirito e inclusivo di tutti».

Radicato nel primordiale, Pantone 18-1750 Viva Magenta «riconnette alla materia originaria. Invocando le forze della natura, galvanizza il nostro spirito, aiutandoci a costruire la nostra forza interiore», ha commentato la direttrice del celebre istituto americano Leatrice Eiseman che lo presenta come "Magentaverse" sottolineando il ponte con il nuovo universo di second life.

Colore fluido

Scrive Jason Farago del New York Times che il Viva Magenta non è il sintetico aggressivo di Barbie, non il lusso intenso dell'alta moda di Valentino, non il salmone stanco dei millennial, ma, «una tonalità satura che suona il clacson alle soglie del fucsia, sicuramente non organica ma non del tutto elettrica».

È stata definita «una tonalità non convenzionale per un tempo non convenzionale». Il Magenta non è né qui né là, sta tra il rosso e il blu sulla ruota dei colori, ma non è né l'uno né l'altro.