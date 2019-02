Da Keira Knightley a Natalie Portman, tutte lo indossano: ecco il vestito che fa impazzire le star

Era il 19 maggio 2018 quando tre invitate al Royal Wedding di Harry e Meghan furono immortalate dalla stampa internazionale con lo stesso abito. Quasi un anno ed innumerevoli trend dopo, quello stesso vestito è stato indossato da attrici e star di fama mondiale in occasioni pubbliche e private (ma prontamente documentate su Instagram) decretandone un successo a dir poco planetario. Da Florence (di Florence + The Machine) a Jennifer Aniston passando per Natalie Portman: tutte pazze per l’abito romantico firmato Vampire’s Wife.



Sarà per la linea dritta svasata sul fondo o per i volant applicati a maniche e orlo ma il long dress super femminile continua ad essere la scelta di un sempre crescente numero di celebrity e influencer, un vero e proprio club formato da illustrissimi fan. Il brand dopotutto non è proprio della prima designer approdata nello star system: Susie Cave è infatti la moglie del famoso cantautore australiano Nick Cave, “vampiro” del rock, per l’appunto.

L’abito in questione parte da una base a tunica con lo scollo tondo, cui sono applicati volant e una o più balze, a contrasto o in tinta, a seconda dello stile. Il Festival Dress, già sfoggiato da Alexa Chung in versione laminata di seta scintillante (e con borsetta in pendant), esprime il suo meglio nella stampa floreale dal sapore gipsy con maniche a tre quarti e maxi falpalà finale.

Il modello Falconetti, lunghezza da tè e doppie rouches, è stato invece indossato da Cat Power, Kylie Minogue, Keira Knightley e Maggie Gyllenhaal, oltre che da Jennifer Aniston in occasione di un famoso talk show americano. Per un look semplice ma raffinato, da indossare con un paio di stivali stringati o con dei mocassini con tacco di Gucci, come consiglia la moglie del vampiro. E noi ci fidiamo.

