Valeria Marini: «Per essere sexy? Mai indossare intimo colorato»

di Nicole Cavazzuti

Per Valeria Marini il capo have must è «il tubino nero». Tra le special guest del vernissage della mostra per i 50 anni di Carlo Pignatelli nell’ambito del salone Sì Sposaitalia Collezioni, a Milano, la showgirl ci racconta della sua passione per le scarpe, «probabilmente l’accessorio per cui spendo in assoluto di più».E poi confida: «Il mio underwear? Di pizzo. Detesto, invece, l’intimo colorato. E su una cosa non ho dubbi: non indosserò mai un reggiseno giallo!».