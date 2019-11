Tendenze per l'inverno, i must have di quest'anno che andranno ancora di moda nel 2020

Dal cappello da pescatore al cappotto tartan, dagli stivali texani a tre modelli diversi di giacche di pelle. Siamo agli sgoccioli del 2019 e, se anche il vostro guardaroba è stracolmo di camicette con le maniche a sbuffo, blazer e abiti di tutte le fantasie animalier possibili forse è ora di giungere a qualche conclusione su cosa tenerci caro e di cosa è invece meglio disfarsi.

In soldoni, quali sono i trend dell'anno che resisteranno all'impetuoso mutare delle tendenze? Su cosa punteremo anche nel 2020? Tutte quelle t-shirt tie dye saranno state un investimento intelligente o non riusciremo a rivenderle nemmeno su marketplace? Le risposte le troviamo in un report di Stylight che rileva l'andamento sul web dei trend del 2019.



Per l'anno prossimo sì ai maxi coat (cioè i cappotti lunghi alla caviglia), cercatissimi online: più 138% per loro, che ci hanno conquistate per l'allure casual ma chic, che siano oversize, attillati o con la cinta.

Più 386% di ricerche, invece, per gli occhiali da sole a mascherina versione mini alla Matrix o maxi alla Ray Ban anni Duemila, mentre varrà la pena di spendere qualcosina anche per gli stivali star dell'autunno: i lace up boots in stile vittoriano senza i quali, sembra, nessuna vuole muovere un passo negli ultimi mesi.

"Approvate per il 2020" anche le maniche a sbuffo (+93%) sulle t shirt, ma anche su maglioni e abiti come quelli di Rotate, The Attico e Ganni. E tornano a grande richiesta (precisamente, il 98%) le camicie tartan: il pezzo anni 90 per eccellenza, grunge quanto basta da convincerci a entrare nel 2020 a passo deciso, magari sulle note di qualche hit dei Nirvana.

