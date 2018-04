Far West mon amour, gli stivali texani sono il must della primavera

di Costanza Ignazzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sellate i cavalli, rispolverate il cappello da cowboy e ripassate il look di Madonna nel video di Don't tell me. Questa primavera (ma anche il prossimo autunno, se tutto va come deve) indosseremo solo stivali texani. Un po' Casa nella prateria un po' Mezzogiorno di fuoco ma in versione chic - la nuova frontiera dello stile è solo una: il wild wild West.Era qualche anno che il richiamo dell'Ovest selvaggio si manifestava nella moda con cappelli da gaucho e cinture da mandriano: ora, per la bella stagione, a imperversare sono gli stivali in stile western che andrebbero benissimo per un'eventuale corsa all'oro. I cowboy boots, partiti dalle passerelle e subito adottati dallo streetstyle si tingono di mille colori e fantasie, si accorciano alla caviglia o si allungano in versione cuissard, e soprattutto si indossano senza paura per il caffè con le amiche, l'appuntamento serale e perfino in ufficio.