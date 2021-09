Lunedì 6 Settembre 2021, 15:56 - Ultimo aggiornamento: 15:58

Stivali per l'inverno: è giunto il momento di pronunciare le tre paroline magiche che ci permetteranno - forse - di affrontare al meglio la fine delle vacanze estive e il ritorno settembrino alla dura routine. Archiviati (ma neanche troppo) i combat boots che ci hanno accompagnate negli ultimi anni, sembra che il modello più desiderato della prossima stagione fredda sia decisamente più bon ton, anche se nella classifica di Stylight sugli stivali più cliccati non mancano sorprese e inedite new entry.

Stivali per l'inverno, la classifica di Stylight

1. I kitten heel. Letteralmente "tacchi da gattino", il primo trend della classifica farà sospirare le fan delle altezze da capogiro: gli stivali più cercati in vista della stagione fredda hanno infatti il tacco basso e sottile. Meglio se a punta e scamosciati, questi stivali, che ci ricordano i trend di un decennio fa, sono femminili ma allo stesso tempo discreti, del tipo che indosseremmo con una gonna midi per l'ufficio senza passare dal via. Improvvisamente popolari, le loro ricerche sono aumentate del 280%. I più gettonati? Quelli scamosciati e morbidi sul polpaccio.

2. I pop punk. Quelle che si scatenavano sui ritornelli dei Blink-182 e che almeno una volta hanno provato a imitare il trucco di Avril Lavigne alzino la mano. A essere tornato, soprattutto negli Stati Uniti, è proprio quel mood: il rock che incontra il punk in modo un po' adolescenziale, con tanto di relativi boots stringati fino al ginocchio o con plateau e altezza alla caviglia. I clic sono cresciuti del 394%, roba da rendere fieri perfino gli Offspring.

3. I silver. Se eravate convinte di cavarvela con i soliti stivali da cavallerizza marroni, dovrete ricredervi: quello 2021-2022 sarà l'anno del colore, fluo, rosso, verde ma soprattutto metallizzato. Gli stivali silver che hanno solcato le ultime passerelle di Prada, Dior, ma anche Etro e D&G hanno fatto aumentare i clic su Stylight del 252%. E noi non vediamo l'ora di sentirci un po' spaziali.