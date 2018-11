Spice Girls, una t-shirt benefica a sostegno delle donne dopo la reunion

Tremate, tremate, le Spice Girls son tornate. Dopo aver ufficializzato la reunion per la prossima estate con un tour nel Regno Unito, al quale non parteciperà Victoria Beckham, perché troppo impegnata nella sua carriera da stilista e probabilmente la designer si paleserà sul palcoscenico solo nella data di Wembley, le quattro ragazzacce tutto pepe (Mel C., Mel B., la rossa Geri Halliwell ed Emma Bunton) hanno scelto di lanciare una t-shirt benefica per supportare le donne contro la disparità di trattamento e di genere sul posto di lavoro.



Una semplice maglietta bianca che reca la scritta diventata hashtag #IwannabeaSpiceGirl presentata durante l'Equal Pay Day 2018 che è un modo per lanciare un appello sul tema del gender pay gap. La t-shirt omaggio al brano "Wannabe" e due modelli di felpa sulle nuance del grigio con cappuccio sono già disponibili online per tre settimane sul sito represent.com e possono essere acquistate al costo di circa 22 euro. Come ogni iniziativa benefica che si rispetti, il ricavato dalla vendita delle magliette sarà destinato ad un'organizzazione no profit, precisamente all'associazione "Comic Relief's Gender Justice" nata con lo scopo di aiutare le donne che subiscono ingiustizie a lavoro, sostenendole nella battaglia per i loro diritti. Un ritorno in grande stile per la band britannica di “Viva Forever” che con le sue hit ha scalato le classifiche degli anni '90 e che con un progetto charity ravviva il connubio tra mondo della musica e obiettivi filantropici all'insegna dello Spice “girl power”.

