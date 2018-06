La sorella di Chiara Ferragni pubblica una foto con una Hermes falsa? Bufera sui social

Sis đź’• @chiaraferragni Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni) in data: Mag 19, 2018 at 7:16 PDT

Caduta di stile persorella della famosissima. La sorellina della futura moglie di Fedez pare abbia pubblicato suuna foto in cui indossa una borsa dima pare che si tratti di un. Che la sorella di una blogger di moda che ha nel suo armadio borse di un valore che supera i 200 mila euro, sembra essere un vero paradosso, eppure le cose starebbero così, almeno stando al web.Il post di Instagram è stato subito preso d'assalto dagli amanti della moda che hanno fatto delle osservazioni ben precise. Valentina indossa una mini Kelly, la K20, di color nero, ma pare che la casa di moda non abbia mai prodotto una borsa simile con quel tipo di pelle. Molti hanno notato il particolare e hanno parlato di fake prendendo in giro la sorella della Ferragni.Valentina non raccoglie la provocazione e sposta l'attenzione sugli occhiali e su altri capi di abbigliamento, senza mai fare riferimento al, vero o presunto, fake. La baby Ferragni sicuramente ama molto questa borsa, visto che ricorre in diversi post. Il dubbio però non è sciolto. Cosa penseranno le varie griffe, da sempre in lotta contro la contraffazione, di una così accesa polemica vicina a uno dei personaggi che sembra essere diventata tra i più influenti proprio nel mondo della moda?