Da Emma Marrone a Paris Hilton dj, parata di star per la sfilata Tezenis

di Gustavo Marco Cipolla

Non una semplice sfilata di moda, ma un fashion show interattivo che celebra il connubio con il mondo della musica. Per la presentazione della collezione underwear autunno-inverno 2018/19, il brand Tezenis fa le cose in grande stile a Verona e, con un'ispirazione da club street style newyorkese, porta in passerella trasparenze e colori, l'immancabile total black e le stampe floreali.Richiami folk ma anche romantiche nostalgie dal sapore bohémien. Linee minimal ed essenziali per valorizzare la silhouette e, con un mood che celebra anche il fascino curvy e la sensualità vintage degli anni '60, effetti baroccheggianti, ricami in lurex ma anche pizzi e reggiseni sporty da indossare sotto la giacca per una rinnovata femminilità. Sfumature glossy e lamé sulle texture mentre la passerella si trasforma in un dance floor con il dj set di Paris Hilton, special guest internazionale dell'evento. Nel ricco parterre e pronte per le foto di rito al backdrop le bellissime Annalisa ed Emma Marrone, Levante e Francesca Michielin.Non sono mancate influencer e youtuber al défilé, tra le quali Valentina Ferragni, sorella di Chiara, la fashion blogger che, nonostante gli impegni da neomamma, non rinuncia alla mondanità e ai post sui social. Poi Patricia Manfield e l'ex gieffina Giulia de Lellis. Atmosfere cool per una moda cosmopolita e genderless, dove il claim di tendenza per la prossima stagione è “Dark side of sensuality” anche per lui, che può scegliere tra look military effect, denim o abbinare l'intimo a camicie hipster style che, anche per la prossima stagione, restano un evergreen. Senza dimenticare la visione glam techno-hard che rende la collezione firmata Tezenis sexy e unica per contemporanee e contemporanei fashionistas.