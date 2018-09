Streetwear di lusso, Riccardo Tisci debutta al timone di Burberry

di Gustavo Marco Cipolla

Una sfilata in pieno stile “british” quella che ha segnato il debutto del designeral timone della direzione creativa della maison Burberry. La location è essenziale, la scenografia è l'headquarter della casa di moda britannica a Regent Street e le modelle sfilano in una silente processione artistica con le installazioni interattive del creativo londinese. Non ci sono volti noti del cinema e dello showbiz in prima fila (manca l'amica, ma si nota la presenza di).Una scelta che ha lasciato di stucco fashion addicted e fotografi che, per una volta, si sono ritrovati ad immortalare la collezione spring-summer 2019 firmata da Tisci per Burberry senza vip seduti comodamente sul front row. Strategia di marketing o genio creativo dello stilista pugliese che, lungimirante, dietro ogni sua creazione nasconde una sapiente ottica imprenditoriale? Dopo Givenchy e la collaborazione con il brand Nike, Tisci ritorna sulle passerelle con un savoir faire diverso. La collezione ready to wear per la prossima estate mescola, con puntuale attenzione ai particolari, un nuovo concetto di lusso che si fonde con l'abbigliamento casual e lo streetwear.Che rendono di fatto democratica la portabilità degli abiti con un guardaroba rivolto a lei ma anche a lui. L'idea di familiarità e democraticità della moda è la vera sfida di Tisci sulla catwalk londinese, quasi a creare un fil rouge tra generazioni che vestono in maniera differente ma sono accomunate dalla medesima identità. Le gonne sono in pelle, i "new look" british style pensati dal designer guardano al punk che no, non è morto, e spaziano dal tradizionale patchwork fino alle stampe e ai fiocchi sulle camicie femminili. Con velate sfumature pop. Senza dimenticare l'iconico trench che resta un must di ogni collezione Burberry. Bianco, cammello e rosa cipria i colori di tendenza, ma anche l'arancio per i capi maschili che alla giacca over abbinano pantaloni morbidi. Immancabile il total black. Riccardo Tisci nel suo esordio alla direzione artistica di Burberry e la sfilata durante la London Fashion Week pensa alle ragazze del web, ma anche alle Millennials e a chi ama essere sempre connesso sui social con lo smartphone.E, proprio per questo motivo, Tisci si è anche rivolto alle fan dello shopping online con la sua prima t-shirt per Burberry, acquistabile entro 24 ore su Instagram, prima dello show. Quasi a generare una grande attesa per la sfilata che, nel suo essere fedele allo stile unico dello stilista, rivoluziona l'estetica del marchio londinese guardando ai giovani e al futuro.