San Valentino: dalle t-shirt "Ti amo" alle scarpe col cuore, i regali più trendy per la festa degli innamorati

San Valentino, tempo d'amore ma anche di regali. E se per qualcuno il 2019 è l'anno delle congiunzioni astrali favorevoli alle nuove relazioni sentimentali, chi ha una storia di lunga data conosce perfettamente i gusti del partner. Certo, per molti sarebbe meglio concedersi un weekend di relax lontano dalla giungla metropolitana e dagli estenuanti orari d'ufficio per tuffarsi in una luxury Spa fuori porta (o non distante dal centro cittadino come quella urban ed esclusiva dell'Hotel Principe di Savoia con la possibilità di trattamento benessere Comfort Zone, il Club 10 Fitness & Beauty Center e vista panoramica su Milano), tra massaggi all'olio d'argan e al cioccolato o, addirittura, partire per un fine settimana alla scoperta delle capitali europee.



Ma ai modaioli e a chi adora seguire le tendenze un pensiero fashion per il 14 febbraio non dispiace. Soprattutto quando gli impegni professionali non consentono di evadere dalla città. Brand emergenti e non hanno messo a disposizione la loro creatività per tutte le esigenze in vista della festa degli innamorati e spesso, senza dover spendere una fortuna, è possibile stupire chi si ama con creazioni che tra cuori e “I love you”, proprio per non essere melensi, fanno bene al rapporto di coppia.

Ricordando che l'amore si vive nella quotidianità e, con i suoi ostacoli, nelle piccole cose di ogni giorno. Alberta Ferretti, ad esempio, dedica all’Amour una speciale capsule collection della sua iconica Rainbow Week. Si chiama “Love is Love” ed è un inno all'amore genderless e universale, basato sul rispetto e sull'uguaglianza concentrati in una mini-collezione composta da sette maglie con la variante unisex che reca la scritta nera e ripropone il titolo della capsule nei toni dell'arcobaleno. Perché l'amore non ha sesso. C'è la t-shirt “Ti Amo”, declinata anche nelle lingue inglese, francese e spagnolo, accanto a due maglie “irriverenti” che recitano “French Kiss” e “Latin Lover”.

Dal cashmere alla lana, Alberta Ferretti pensa già alla stagione calda, corredando felpe e pullover con borse e costumi da bagno. Segue il filo conduttore genderless il marchio Freddy, lasciando decadere i confini tra maschile e femminile per la festa di San Valentino con una contaminazione stilistica i cui capi sono interscambiabili tra lui e lei. La felpa è il must della capsule collection proposta nella duplice versione french terry nero e grigio mélange, con spalla scesa, collo, polsini e fascia sul fondo a costina che ne rendono pratica e confortevole la vestibilità. L'originalità sta nell'assenza di logo che viene ricamato in 3d con un particolare effetto estetico che rimanda al mondo Freddy. Per suggellare l'amore, non possono mancare i gioielli e tra pattern, suggestioni rinascimentali e sensualità Stroili presenta la sua "Secret Lace Collection", una collezione preziosa che ha nelle sfumature del pizzo il suo fil doré, tratto distintivo del brand, con un'ode alla femminilità. Così Nomination reinventa gli iconici braccialetti modulari per raccontare la propria storia in pieno mood “all we need is Composable!”. Grazie ai love-link, il bracciale si presta a rendere speciale il prossimo 14 febbraio con un mix di materiali differenti (dall’acciaio all’oro rosa, dall’oro giallo ai pavé di Cubic Zirconia) e romantici simboli che spaziano dai lucchetti ai baci, dalle scritte ad un tripudio di cuori.

E se proprio si decide di fare il grande passo, magari con una promessa di matrimonio da fiaba nella magia delle atmosfere create dalla wedding planner Erika Morgera, i maxi-anelli per la spring-summer 2019 proposti da Anna Maccieri Rossi, Federica Tosi e Barbara Biffoli, tra contaminazioni ultramoderne, applicazioni di pietre dure e sapiente lavorazione artigianale, si trasformano nel regalo ideale per dire di sì proprio nel giorno dedicato all'amore. Chi invece è fan degli orologi, o desidera far capire che non ha voglia di perdere tempo, potrà dimostrare i propri sentimenti sbizzarrendosi con le proposte di Hip Hop Watches che presenta la collezione "(He)Art" con cinturino ispirato alla Pop art e hashtag #Lovesurvivors per i social. Per lei che vuole sorprendere lui, invece, Maserati dedica i segnatempo della collezione "Royale" al mondo del Polo, considerato il "Gioco dei Re", con quel fascino che richiama uno stile di vita elegante, tra tradizione, sportività e fair play. Modelli trendy che rubano la veste grafica alle divise delle squadre di Polo con il must have in limited edition omaggio al Maserati Polo Tour 2019 per la tappa di Sankt Moritz di fine gennaio.

Gli estimatori delle fragranze potranno scegliere i profumi ad incastro della maison di alta profumeria artistica Tonatto. Essenze che si oppongono e si attraggono, in un totem dal design contemporaneo che narra la seduzione del gioco di coppia con “Freyja” per la donna e “Nerola” per l'uomo. Prodotti beauty e originali accessori per capelli diventano singolari gift se la persona amata è attenta alla bellezza e alla cura della propria immagine. Si passa dalla bague de cheveux firmata David Mallett a tutta una serie di kit cosmetici by & Other Stories e Comfort Zone. E se San Valentino è alle porte, Gherardo Felloni per Roger Vivier Paris presenta la scarpa “I love Vivier”, caratterizzata da un cuore rosso all'interno, disponibile in mille colori e materiali, dal verde smeraldo al fucsia, dal raso al gros grain, con tacco 85 e 100. Mentre l'estro e il talento di designer emergenti e marchi innovativi come Damiano Marini, Giuliana Mancinelli Bonafaccia, Villa Trentuno, Federica Berardelli, Magda K, Morfosis, Sara Giunti, Caterina Moro e Susi di Re, tra bag, accessori, outfit total rouge e shoes, renderanno originale il look in occasione della festa dell'amore per essere sempre “in love” e alla moda.

