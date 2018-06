Roma, mamme influencer da tre milioni di follower: ecco "The fashion mob"

Cinque mamme influencer riunite in una sorta di collettivo. Francesca Romana Capizzi, Martina Corradetti, Ida Galati, Nadia La Bella, Fabrizia Spinelli, tra le prime fashion blogger italiane con profili social che dal 2009 a oggi hanno raggiunto quasi 3 milioni di follower, hanno dato vita a “The fashion mob”, consorzio in grado di rappresentare l’immagine della donna moderna. Mamme e lavoratrici in una dimensione fortemente contemporanea.

Cinque le sfumature di biondo, cinque età diverse (dai 27 ai 52 anni), cinque anime: romantica, rock, chic, hippie, sognatrice. The fashion mob non è solo un nuovo concept di influencer marketing, ma anche un rimedio efficace contro la crisi, la solitudine che spesso accomuna nelle grandi metropoli.