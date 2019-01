Polo Ralph Lauren firma il primo giaccone "spaziale": è termoriscaldato, dura tre ore e si ricarica con l'USB

Astronauti metropolitani che sfidano il gelo con addosso giacche tecnologicamente avanzate. Sembra la trama di un film di fantascienza ed invece è realtà. Ralph Lauren punta sull'innovazione e continua le celebrazioni per il suo 50esimo anniversario lanciando il Polo 11 Heated Jacket e il Glacier Down Jacket.



Si tratta di giacconi in edizione limitata con prestazioni all'avanguardia, ispirati alle divise anti-pressione degli astronauti delle missioni del 20esimo secolo, e dotati della tecnologia outerwear riscaldante, controllata tramite Bluetooth attraverso la nuova app RL Heat. Questi capi sono composti da una fodera stampata a stelle strisce in argento che disperde il calore in inchiostro conduttivo di carbonio e sono alimentati da una sottile batteria Mophie, che si inserisce nella tasca interna del giaccone. Oltre a controllare la temperatura interna, la app visualizza anche quella all'esterno. La durata del riscaldamento del giaccone è di circa 3 ore, ma niente paura, si può ricaricare con qualsiasi fonte di alimentazione certificata USB. Un mix tra moda, funzionalità e hi-tech che si appresta a diventare iconico.

Il giaccone Polo 11 sarà in vendita sulla app statunitense Polo App, su www.ralphlauren.com in Europa e in Cina, su WeChat in Asia e presso selezionati negozi Ralph Lauren e negozi specializzati in tutto il mondo, mentre il modello Glacier Down Jacket sarà disponibile, oltre che sulle piattaforme online, in tutte le boutique Ralph Lauren e i corner del brand nel mondo.

