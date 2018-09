Pop Art e stampe nella nuova collezione Eastpak ispirata al genio Andy Warhol

di Gustavo Marco Cipolla

La sfida di vedere il mondo con occhi diversi. Il gioco di colori, le stampe pop, la rilettura in chiave rivoluzionaria delle dive del Cinema di Hollywood, da Marilyn Monroe a Liz Taylor, fino ad icone italiane dei nostri giorni che con lui hanno avuto la fortuna di collaborare (si pensi all'immensa, definita “Pasta Queen” per le sue doti culinarie quando era testimonial del brand Fiorucci negli States), hanno reso Andy Warhol un mito indiscusso della Pop Art. Oggi il brand di zaini e accessori Eastpak, attraverso una seconda capsule collection di borse e trolley, celebra la genialità dell'artista americano che era un grande fan del marchio fondato nel 1952.Gli zaini e le borse da viaggio, all-over printed, sono un inno all'individualità e alla voglia di muoversi in libertà alla scoperta del mondo. La stampa “Flowers” riproduce una delle opere più famose di Warhol degli anni Sessanta ed è stata reinterpretata sul design timeless dello zaino Padded Pak'r® in tela (il primo iconico modello risale al 1976) per essere poi riproposta anche sul marsupio Springer e sul trolley Tranverz. La famosa stampa “Banana”, che evoca le atmosfere rock'n'roll della fine degli anni Sessanta ed è celebre per essere l'immagine di copertina del mitico album dei Velvet Underground & Nico (non a caso definito “banana album”), diventa la simpatica variante di quella floreale e gioca sul concetto di spirito libero e sregolato che è tipico di musicisti, cantautori e creativi di quel periodo storico, ma attuale anche per i “ribelli” del 2018. Gli zaini in edizione limitata con le serigrafie “Banana” e “Flowers” in pregiati pellami, invece, presentano sulla fodera una firma ricamata e la citazione “If everybody's not a beauty, then nobody is”. Un omaggio all'estro creativo dell'artista che era solito portare con sé nel tempo libero il mitico zaino Padded Pak'r®.