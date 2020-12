Chi abbia seguito chi non è dato sapere. Quello che è certo è che i capelli rosa sembrerebbero essere il must del momento. Il mito del pop Madonna da qualche mese mostra senza filtri né imbarazzo (e come mai potrebbe la regina dello scandalo) dei capelli color rosa confetto. Che sia per pubblicare uno shooting natalizio con i figli o per raccontare le sue giornate su Instagram, Louise Veronica Ciccone ha ravvivato la tinta dei capelli rifacendosi al colore amato dalle bambine.

APPROFONDIMENTI MODA Tendenza pink hair, da Emma a Madonna la moda dei capelli rosa

Qui in Italia non siamo da meno. Giusto qualche giorno fa Emma Marrone ne ha seguito l'esempio, coadiuvata dal suo make up artist di fiducia Simone Belli che su IG ha postato la seguente frase: "Pink Shock. Non abbiate mai paura di osare ⚡️⚡️". La giudice di "X Factor Italia" è apparsa per la semi finale in total look pink, dall'abito a corpetto Fendi (che richiamava il bustier oro dello stilista francese Jean Paul Gaultier reso celebre nel 1990 proprio da Madonna, durante il suo "Blond Ambition Tour"), al trucco sfumato sulla nuance del rosa fino ai capelli, in genere biondi.

Eppure c'è la signora della fotografia italiana che ormai da tempo ha scelto il rosa quale tratto contraddistintivo. Si tratta di Letizia Battaglia, la fotogiornalista italiana piú famosa e premiata al mondo, che negli ultimi anni dall'alto della sua veneranda età (è nata nel 1935), sfoggia con raffinata nonchalance un rosa che la rende, se possibile, ancor più unica. La fotoreporter palermitana ha di recente pubblicato insieme alla giornalista Sabrina Pisu il libro "Mi prendo il mondo ovunque sia" edito Einaudi: racconti di vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA