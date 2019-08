Moda, da Alessia Marcuzzi a Chiara Ferragni: le tendenze fashion dell'estate si dettano su Instagram

Instagram portatore sano di tendenze fashion. E di stile. Perché, se è vero che in estate la voglia di vestirsi per eventi e feste mondane a causa del caldo svanisce in un nanosecondo, come quel cocktail sorseggiato velocemente in riva al mare tanto da chiedere il bis, le celebrities nostrane e internazionali non demordono. Le star sui loro account social sfoggiano look in pieno summer mood, apprezzati da fan e follower con ondate di like e commenti positivi. Regalando idee per una valigia last minute in vista delle tanto attese vacanze. Secondo uno studio condotto dall'agenzia Espresso Communication per DressYouCan, startup femminile milanese che in Italia ha dato il via alla moda del renting di abiti e accessori, l’hashtag #summer conta oltre 420 milioni di post, una cifra superiore rispetto a quella delle altre tre stagioni sommate, che si arrestano a 305 milioni. Alessia Marcuzzi, Chiara Ferragni, Meghan Markle e Pippa Middleton sono solo alcune delle regine dei trend maggiormente amati dal popolo di Instagram.

Moda, Dad jeans: ecco il nuovo modello in denim che indosseremo nei prossimi mesi



Sul podio della classifica dei dieci must have estivi più "instagrammabili" stilata da Espresso Communication ci sono i #sandals, adorati da Chiara Nasti, che conquistano la medaglia d'oro con 5,5 milioni di post. Seguono in cima alla lista, con 4,2 milioni, il #croptop indossato dall’influencer Giulia Valentina, che ne ha scelto uno tempestato di paillettes silver abbinato ai denim scuri, e il #caftano, che di post ne colleziona circa un milione ed è amatissimo da Alice Campello e dalla bionda Marcuzzi. Al quarto posto dell'elenco c'è l’#hairband, foulard da intrecciare per acconciature comode e sofisticate che, portato da Ludovica Sauer, arriva ad un numero complessivo di 634mila. Quinta posizione per la #minibag, borsetta con cui si fa fotografare Chiara Biasi, la quale, invece, raggiunge quota 608mila. Sesto tra gli hashtag più popolari lo #strawhat, l'irresistibile cappello di paglia che con 553mila post sposa la “hat clasp” lanciata da Nicole Scherzinger, settima la #beachbag, borsa da spiaggia immortalata 540mila volte, come quella di Valentina Ferragni realizzata in paglia e manici in cuoio. Le ballerine preferite da Meghan Markle (#ballerflats) si fermano all'ottava posizione con 177mila immagini mentre, per la nona, 71mila sono le foto con hashtag #slingback dedicato alle eleganti shoes a cui Chiara, Sua Maestà dei social, Ferragni non ha saputo rinunciare. Dulcis in fundo, cifra tonda 50mila per lo #chemisier candido e romantico che valorizza l'abbronzatura, come dimostrato dalla bella Pippa Middleton. Se poi, aspettando le ferie, la pigrizia e l'indecisione sugli outfit giusti da mettere nel trolley prendono il sopravvento sulla forza di volontà, la soluzione "cheap & chic" c'è ed è "luggage-light". Si parte solo con l'indispensabile per acquistare sul posto, magari approfittando dei saldi locali o, addirittura, noleggiando i vestiti che arriveranno direttamente in albergo. Anche quelli più voluminosi, delicati e adatti a party esclusivi o serate di gala. «Affittare un vestito per le vacanze è semplice e conveniente - sottolinea Caterina Maestro, fondatrice di DressYouCan -Tintoria, messa a misura, assicurazione e prova gratuita a domicilio sono comprese nel noleggio e tengono lontana qualsiasi preoccupazione».



Ultimo aggiornamento: 14:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA