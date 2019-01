Tutti i trend a cui dire addio nel 2019 (e con cosa sostituirli)

Ad un mese dall’inizio del nuovo anno ci ritroviamo davanti all’armadio come nella vita, piene di buoni propositi e pronte a fare spazio tra le ante e nei cassetti. Tra gli ultimi acquisti con i saldi e i capi evergreen da cui non riusciamo a separarci il guardaroba necessita però di una bella rimestata: quali trend tenere e quali accantonare? Noi un’idea ce la siamo fatta.



Arrivederci dad sneakers, benvenute Nike trainers

Le abbiamo indossate praticamente con tutto: dagli abiti romantici ai tubini sexy, con i jeans e i completi per l’ufficio nel venerdì casual. E’ arrivato però il momento di mettere in pausa le suole chunky e sfoggiare un nuovo tipo di scarpe da ginnastica, più sportive, comode ed essenzialmente più cool. Nello specifico si tratta delle Nike M2K Tekno, già ai piedi di influencer e top model, abbinate a calzini in bella vista, pantaloni ciclisti (come Bella Hadid) o gonne midi, ariose e colorate.



Ultimo aggiornamento: 09:16

C’è una nuova stampa in città che non ci farà rimpiangere il tanto amato (e indossato) leopardato. Torna ilil rivoluzionario metodo di pittura psichedelica dei tessuti degli anni 60. Sulle passerelle lo abbiamo visto in versione maxi dress, elegante e sfrontato, o su mesh top attillati e trasparenti. Lesono assicurate.Tenetevi pronte: gli occhiali piccolissimi e geometrici, dalle montature mini e colorate, stanno per essere sostituiti da un trend ancora più 90s. Stiamo parlando delleo non, già tra le proposte dei grandi marchi internazionali. Leggerissimi, schermano da vento e sole, oltre a tenerci al riparo da guardi indiscreti.Indossare un top che mostri addominali e ombelico è sicuramente un modo per gratificarsi di tutte le ore passate in palestra dopo il lavoro. E se il crop top è stata la prima scelta delle ultime stagioni, questo inverno ci porta delle novità. Oltre a spacchi su gonne e scolli all’americana, isu body e vestiti diventano un trend a cui non faremo fatica ad affezionarci.Non parliamo di dire addio al nostro skinny di fiducia, stiamo solo dicendo di aprire gli occhi a nuovi orizzonti inesplorati, come i pantaloni cargo. Si indossano con una t-shirt bianca e Dr. Martens ma si abbinano anche a camicia e tacchi alti. Hanno ampie e comode tasche laterali e diversi modelli tra cui scegliere: in velluto a costine, nella stampa camo o a tinta unita. Il tocco da fashion blogger? devono vestire un taglia in più.