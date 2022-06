Moda estate, la valigia perfetta (e pratica) per le vacanze? Ecco i 5 must have da portare assolutamente

L’estate è alle porte e, con la stagione calda, la voglia di rilassarsi al mare o in montagna è irresistibile. Non lo è, tuttavia, quella noiosa costrizione di preparare la valigia per partire in vista delle vacanze, soprattutto quando non si sa cosa scegliere per le serate mondane. Fra cocktail party nelle più gettonate mete turistiche, eventi fino a tardi in discoteca o, semplicemente, un aperitivo in spiaggia con le amiche. Talvolta, risulta difficile selezionare capi che riescano ad unire eleganza e comfort con un occhio di riguardo verso le tendenze in voga. Ma la moda regala sempre soluzioni inaspettate alle amanti del fashion che sanno coglierle: jumpsuit, caftani e pratici abiti cut-out, facilmente indossabili e che non richiedono di essere stirati una volta tirati fuori dal trolley. E, ancora, accessori all’ultimo grido che occupano poco spazio nei bagagli, leggings, crop top e scarpe trendy da infilare in un battibaleno nel borsone. Dal travel brand L’Équilibriste fondato da Francesca Pecchia, che inaugurerà la sua boutique giovedì 16 giugno in via dei Prefetti a Roma, passando per Zara, H&M e Asos Design. Ecco 5 must have estivi che consentono di essere impeccabili, evitando di spendere un patrimonio, anche se si resta in città con il solleone.

1. Leggings con le stelle

Comodi, fascianti, dalle linee essenziali e adatti per rimanere in equilibrio su un tacco 12. I leggings impreziositi da piccole stelle impazzano sul web e sono adorati da influencer, volti noti del piccolo o grande schermo che li abbinano agli occhiali scuri e alle sneakers per una passeggiata nel verde o sul bagnasciuga. Colori vitaminici ed energici caratterizzano look sportswear che, di certo, non passano inosservati. Da Martina Stella ad Elisabetta Gregoraci, Ilary Blasi, Elisabetta Canalis e Matilde Brandi, i fuseaux stellati brillano e conquistano le star.

2. Tutine in lycra

Pratiche da piegare e portare con sé prima di mettersi in viaggio, le tutine in lycra permettono di lasciare a casa il ferro da stiro e sono pronte per essere sfoggiate durante gli happening cool organizzati nelle località balneari o, così è se vi pare, nel corso di iniziative metropolitane se il lavoro non lascia spazio ai voli verso destinazioni da sogno. Un passepartout quotidiano a tinta unita, o dalle fantasie multicolor, che si adatta alle esigenze più disparate, quando manca il tempo per dedicarsi minuziosamente al proprio guardaroba.

3. Caftani dalla silhouette allungata

Sfumature cromatiche, tinta unita, stampe floreali, maniche svasate, scollo a V. I caftani sono un evergreen estivo: il copricostume, in particolare quello dalla silhouette allungata, ritorna protagonista come ogni anno. Tra ricami e grafismi, tessuti sostenibili, satin e cotone biologico, si trasforma nell’indumento irrinunciabile da vestire in un attimo, magari accompagnato da una borsa di paglia che renderà la mise casual altrettanto chic grazie alla giusta attenzione per i ricercati dettagli.

4. Sandali platform e ballerine

Tremate, le ballerine son tornate. Eppure sono sempre rimaste lì, in attesa di essere indossate. Sposano minigonne e jeans skinny, ne esistono versioni ipercolorate arricchite da fiocchi, mentre i sandali sono perfetti insieme ai pantaloni oversize o a vita bassa. Per la prossima estate, i platform sembrano avere la meglio, evocando quelle intramontabili suggestioni anni ’90 dopo aver dominato le catwalk delle più prestigiose fashion week. Potere alle zeppe e al plateau.

5. Minidress e abiti cut-out

Rivoluzionari, dal tocco sofisticato con un accento sensuale che si declina nelle velate trasparenze prediligendo quell’effetto “vedo- non vedo” che ben si accosta al blazer o alle giacche morbide e leggere. Minidress crochet tagliati e abiti cut-out plissettati più lunghi sono per eccellenza il must have della spring-summer 2022, spesso contraddistinti da lacci. Ideali per chi ama sfidare le regole, valorizzano la figura femminile e, con quell’allure minimal, sapranno stupire all’insegna del motto “less is more”.