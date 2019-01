Lady Gaga lancia ufficialmente la sua linea di make-up Haus Beauty

La ragazza dei primati. Dopo aver interpretato nel 2018 il suo primo film da protagonista “A Star is Born” di e con Bradley Cooper, aver conquistato con "Shallow" tre candidature ai Grammy Awards 2019, aver visto apparire il suo nome tra le migliori attrici drammatiche ai Golden Globes 2019 ed aver iniziato "Enigma", la sua residency milionaria all'MGM Park Theater di Las Vegas, il 2019 per Lady Gaga sarà l'anno del lancio del suo marchio di cosmetici.

Lady Germanotta si appresta infatti a dare vita al suo brand di make up “Haus Beauty”, che ha già un proprio sito Internet: hausbeauty.com. Sull'homepage non sono disponibili i prodotti della cantante, è possibile solo inserire la propria e-mail per seguire le novità del marchio.



La popstar non è nuova a queste intemerate nel mondo del make-up, avendo già collaborato con il gigante americano M.A.C. per la creazione di un lipstick della collezione “Viva Glam” nel 2009 e nel 2010, mentre nel 2012 ha lanciato la fragranza Lady Gaga "Fame" con Coty.I rumours su un futuro brand di cosmetici hanno preso vita lo scorso maggio quando la sua società Ate My heart Inc. aveva depositato il marchio Haus Beauty all’ufficio americano di marchi e brevetti, che ha elencato le categorie del brand depositato: “cosmetici, cosmetici compatti, trucchi, fondotinta, blush, matite per sopracciglia, rossetti, gloss, palette di gloss, balsami per labbra, matite per labbra, eyeliner, ombretti”.

Tante le star che hanno intrapreso questa "carriera beauty" come Jessica Alba con "Honest Beauty", Jennifer Lopez e il suo "Inglot", Rihanna ha scelto "Fenty Beauty" e Kylie Jenner ha dato vita a "Kylie Cosmetics".





Ultimo aggiornamento: 21:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA