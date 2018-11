Moda, dallo yoga allo sci: tutte pazze per i leggings con le stelle

Le stelle continuano a cadere dal cielo e a posarsi sui leggins delle Equilibrist, confermandosi uno tra i capi più usati nel firmamento delle vip. Uno tra gli indumenti più ricercati dalle donne che amano vestire in modo pratico, casual ma con un guizzo in più. E vista la grande richiesta di stelle, le fondatrici del marchio, Francesca e Federica, da quando hanno iniziato ad oggi (sono passati circa due anni) hanno arricchito il guardaroba creando leggins da yoga e pilates che sono a vita alta, completini da padel (in arrivo per la prossima primavera) e persino la tuta da sci di fondo.



“E’bastato un bozzetto con la tuta da fondo che abbiamo pubblico sul nostro profilo instagram per farci inondare di richieste e like”– racconta Francesca Pecchia co-founder del brand che si conferma adatto per donne molto sportive. “Non c’è che dire i nostri capi sono perfetti per gli sport più cool praticati dalle nostre clienti che sono donne sofisticate, ma sono nati “per gioco”per essere un pezzo trendy da passeggiata e tempo libero. “Oggi sono sempre di più le richieste specifiche per l’abbigliamento da mare e per la montagna e noi ci ingegniamo per accontentarle”. Tramite i social e le vendite on-line le due socie monitorano le piazze dove sono più amate e di tanto in tanto - conciliando il tempo con lo sforzo più grande di essere mamme in carriera, come amano sempre ricordare - organizzano eventi spingendosi fino a St Moritz e a Monte-Carlo. Visto lo sforzo imprenditoriale sempre più grande, le due partner romane hanno sentito l’esigenza di aprire uno show-room su strada, in Viale Tiziano, dove accogliere le loro clienti e coccolarle lasciando loro un salotto per fare due chiacchiere durante lo shopping, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18.

Tante le celebrity affascinate dai leggings stellari fin dal loro esordio, da Ilary Blasi ad Eleonora Pedron, personaggi dello spettacolo e fashion blogger, tutte indossano l'équilibriste. in occasione dell’inaugurazione dello show-room non è mancata la sfilata di donne bellissime, tra le quali, spiccavano Rossella Brescia, Vittoria Belvedere, Tosca D’Aquino, Angela Melillo, Irene Capuano. Tutte curiose di provare i nuovissimi leggins di pelle con la irrinunciabile banda laterale di stelle e altri pezzi scintillanti creati per la collezione natalizia.

