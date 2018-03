Venti anni di Havaianas, ecco i nuovi modelli delle infradito cult

di Gustavo Marco Cipolla

Le spiagge affollate di Ipanema, il sole di Rio de Janeiro e cocktail colorati in riva al mare. C'è tutta l'atmosfera frizzante del Brasile nelle iconiche infradito Havaianas, nate nel 1962, e diventate simbolo dell'estate in tutto il mondo con la loro leggendaria suola in gomma e le linee multicolor o ispirate a temi specifici come le Olimpiadi e i cartoni animati della Disney. Risale però al 1998 il lancio del modello con la mitica bandierina che il brand brasiliano di calzature ideò per augurare buona fortuna alla squadra di calcio nazionale in occasione dei campionati mondiali. Per festeggiare il 20 anniversario del modello, il marchio ha realizzato nuove e variopinte versioni del suo celebre prodotto, tra cui le Havaianas Brasil Layers in cui la piccola bandiera del Brasile è in metallo con una suola in tre strati che evoca i colori nazionali. Poi, il modello femminile Slim Brasil Logo con la bandierina sulla fascetta dai toni rosa o gialli. Venti anni con le famose Havaianas Brasil ai piedi, fra aperitivi e passeggiate sul bagnasciuga, aspettando già la bella stagione.