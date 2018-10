Gotiche e dark, ecco come mascherarsi per Halloween

“The Beauty of a Dark Dream”. Se la maison Dior in vista della festa di Halloween ha realizzato un cortometraggio in tre capitoli in cui la top model Bella Hadid è il volto di una fiaba gotica e utilizza, in quelli che in realtà sono video tutorial, i prodotti beauty must have del brand, puntando sul fascino del nero, l'eleganza del bianco e l'immancabile rouge Dior, le atmosfere decadenti per uno dei party in maschera più attesi dell'anno diventano il trend anche per nuovi marchi e designer del ready to wear, accessori e make up. T-shir total black per Dimensione Danza, pochette con volants effetto ali di pipistrello per Chiara Boni La Petite Robe e piumini dal collo vampiresco per Ahirain o pepli in pelle, stole e calla coat per Morfosis sono solo alcune delle proposte per essere originiali in occasione dell'appuntamento nato negli States e ormai entrato a far parte della tradizione italiana.



Fulmini e saette per il marchio Glimmed, mentre anelli bombati con simboli che evocano l'esoterismo e realizzati in argento brunito e diamanti brown sono il desiderio nascosto di ogni fanciulla per Halloween grazie alla creatività di. Diavolesse con tacchi a spillo per la collezione shoes di, invece, propone accanto alla maglieria un abito in tessuto placcato color antracite. Occhio ai dettagli pitonati nelle borse, orecchini long snake in ottone e cristalli pere collana lace faith con piccole croci. Borchie e bracciali placcati sono invece protagonisti nei gioielli di. Ciondoli e charm brown diamon per il brand DoDo con piccoli e preziosi gufi e pipistrelli per chi ama essere regina (o re) della notte. Fra “Trick or Treat”, non manca la voglia di truccarsi e conciarsi per la tanto attesa festa dei morti viventi. Così Wycon Cosmetics ha promosso un social contest dedicato alle creepy queen e alle gothic girl che adorano i toni lunari enfatizzati da tocchi ultradark e ispirati ai film horror. Basta taggare i prodotti utilizzati per truccarsi condividendo con apposito titolo sul sito www.wyconcosmetics.com la propria foto e invitare gli amici a votarla. I tre più fortunati vinceranno una card per sbizzarrirsi con lo shopping online.

Dagli ombretti superpigmentati alle ciglia finte extralong per completare il proprio look o travestimento. Poi fondotinta e powder spettrali per esaltare l'incarnato da perfette creature della nightlife, nuance oscure e dalle sfumature strong per gli smalti che non dimenticano il viola per essere terrificanti. Non c'è che da sperimentare e divertirsi creando per la notte di Halloween il proprio look da paura. Ed è subito Halloween Fever.

© RIPRODUZIONE RISERVATA