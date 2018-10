Halloween, i migliori costumi delle celebrità: unicorni, vampiri e leggende del rock

Ultimo aggiornamento: 12:09

Ormai ci siamo: èe nel mondo in molti già festeggiano. Le celebrità si preparano a indossare i loro costumi preferiti e a essere per una notte creature fantastiche o spaventose. Vampiri, personaggi dei fumetti e leggende del rock: erano tutti presenti a uno dei party più esclusivi di come riporta l'Independent. E hanno rigorosamente condiviso tutto con i loro followers sui social. Daecco i travestimenti più riusciti.Quest'anno alcuni volti famosi sono stati avvistati vestiti da supereroi, esseri soprannaturali e altre creature raccapriccianti.ha scelto di esserecon occhiali stravaganti e uniforme sfarzosa. Per i fan un outfit perfetto. Anche il cantante ha mostrato il suo apprezzamento.Dopo essersi vestita come Sally di "The Nightmare Before Christmas" per Halloween 2017,ha scelto un di essere leggermente meno macabra quando ha scelto il costume per le celebrazioni di quest'anno. «Uno dei miei costumi di Halloween preferiti di sempre!», ha scritto suinsieme a una sua foto vestita da un unicorno scintillante.ha sbalordito i fan vestita da rapper e cantante statunitensementre la cantautriceha deciso di scatenare il suo lato malvagio per Halloween trasformandosi in personaggio dei fumetti. Con i suoi capelli rossi e l'abbigliamento verde e frondoso, Halsey si è esibita alla sua festa annuale circondata da una miriade di altre celebrità vestite da personaggi di Gotham City.La modellaha mostrato quanto ama il rock arrivando alla festa di Casamigos Halloween vestita da leggenda della musica Joan Jett. Gerber ha partecipato alla festa con sua madre Cindy Crawford, il fratello Presley Gerber e il padre Rande Gerber.Gli attorihanno combinato il mondo dei supereroi e delle fiabe vestiti rispettivamente da X-Men's Wolverine e Beauty and the Beast's Gaston.si è ispirata a uno dei film di maggior successo dell'anno, Crazy Rich Asians, per il suo costume di Halloween. Anok Yai, invece, è diventata Neytiri dal film "Avatar" di