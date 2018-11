Gucci, uomini in hot pants di pelle per la prossima primavera: il look sconvolge il web

Completi maschili sulle donne, kimono, salopette e, perchè no, shorts in simil pelle per gli uomini. Alessandro Michele ha fatto di Gucci uno dei marchi più all'avanguardia per quanto riguarda il gender fluid: alle ultime sfilate gli uomini indossano hot pants di colori sgargianti o con il logo disegnato. Niente paura e nessun limite. «Questo è il modo in cui io vedo il mondo», ha dichiarato Lallo 25 (questo il nickname del suo seguitissimo profilo Instagram). La strategia è vincente visto il balzo in avanti nel gradimento del marchio italiano, che secondo la classifica di Lyst Index è considerato tra i brand più cool del pianeta. Ma un look del genere è realmente praticabile dagli uomini, molti dei quali ancora si indignano per le borse come quelle femminili che hanno invaso le passerelle negli ultimi anni?



