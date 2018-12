Cuori sacri, mani di Fatima e occhi di Allah: il gioiello di tendenza è "divino"

Sono passati “appena” 29 anni: era il 1989 e Madonna cantava “Like a Prayer” tra visioni sacre, erotismo latente e, ovviamente, croci a profusione. Da allora, religione e moda si sono prese e lasciate, amate e odiate attraversando alti e bassi peggio di voi e quel fidanzato storico che proprio non vuole saperne di scomparire definitivamente. Oggi, all'alba del 2019, tornano a spopolare cuori sacri, occhi di Allah e chi più ne ha più ne metta: insomma, l'accessorio è più sacro che profano.

Che i simboli religiosi stessero per avere un revival era diventato chiaro già dallo scorso Met Gala il cui tema era il sempreverde “Moda e immaginario cattolico”: le celebrities erano accorse con aureole dorate e corone di spine nemmeno fossero tante Madonne rinascimentali. Così gli accessori si sono adattati e croci e simboli sacri sono tornati a popolare la vita quotidiana di ogni fashion victim che si rispetti. Non solo cattolicesimo, ma anche amuleti che vengono da lontano e richiamano Islam e Buddhismo. Kidult, per la collezione Spirituality, propone bracciali con il volto di Buddha a simboleggiare la saggezza e mani di Fatima come protezione dalle malignità (e dagli outfit sbagliati) mentre Swaroski popola la remix collection di charm con scintillanti occhi di Allah e Stroili punta sull”Holy gold” con angioletti e medaglie con la madonnina.



Tornano in auge anche le croci: Tiffany nel classico argento 925 o in oro tempestato di diamanti ma anche Forever 21 per chi volesse adottare la tendenza in veste low cost. I simboli religiosi non sono più sintomo di ribellione, ma augurio di buona sorte: e, visto che anche le superstiziose vogliono la loro parte, spopolano i cornetti (come quello Pomellato) e gli scarabei porta fortuna. Il cuore sacro tipicamente messicano è coloratissimo sugli occhiali e le borse di Dolce&Gabbana mentre in tv e sui profili Instagram delle nostre amiche spopolano le collane con i maxi cuori trafitti di El Rana, specializzato in oggetti ex voto.

E, a sorpresa, direttamente dagli anni Novanta ricompare il “claddagh”: sì, proprio quell'anellino con le mani che tutte abbiamo comprato durante il viaggio scolastico in Irlanda. Che in realtà, è bene saperlo, nasce come anello di fidanzamento e simboleggia amicizia, lealtà e amore. Tanto che lo ha indossato anche Meghan Markle come simbolo delle origini irlandesi (da parte di padre). Losing my religion? Nemmeno un po'.

