Espadrillas, le scarpe che non passano mai di moda: 4 idee per abbinarle quest'estate

Passano gli anni e con loro trend e look, ma ogni estate le espadrillas si confermano un must ineguagliabile per i nostri outfit di stagione.

Da Kate Middleton ad Alexa Chung, passando ovviamente per la nuova musa di casa Windsor Meghan Markle, le celebrity di tutto il mondo abbracciano la tendenza made in Spain ricordandoci che, alle volte, non servono che un paio di scarpe di corda per conquistare il mondo (o un regno, dipende dai punti di vista). Il classico modello con la zeppa, disponibile per tutte le tasche (dal brand luxury Castañer all’Alpargateria di Casa Hernanz tradizionale madrileña) e in una moltitudine di varianti, celebra l’essenza di una calzatura “povera” realizzata in materiali grezzi che sapientemente donano un tocco boho-chic a qualsivoglia mise. Dalla città alla vacanza al mare, ecco come fare delle espadrillas le migliori alleate per un’estate alla moda.

Cosa mi metto questo week end? Ecco tre outfit salvavita da indossare a rotazione



Look parigino

La migliore qualità delle francesi è il saper rendere chic qualsiasi cosa tocchino (o indossino). Prendiamo spunto dal loro savoir-faire abbinando le espadrillas ad un jeans e a una t-shirt a righe rosse o blu. Una tracolla in cuoio e l’aria un po’ svampita a completeranno l’outfit da indossare a ripetizione nelle prossime settimane estive.



Ultimo aggiornamento: 12:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi ha detto che non si possano indossare le espadrillas in ufficio? Basterà sostituirle a decolleté e ballerine in accostamento alla mise abituale di lavoro per rendersi conto della loro versatilità. Sperimentate culotte ampie con il taglio al polpaccio e bluse dal taglio rilassato nei colori kaki, beige, senape e terracotta: look boho-chic assicurato.La zeppa in corda ti permetterà di poter girovagare per le stradine di Mykonos senza dover per forza rinunciare allo stile. Cappello di paglia, clutch in rafia ed il più leggero e arioso dei tuoi vestitini. Vacanza stiamo arrivando.Non solo jeans e capi casual, le espadrillas diventano complemento perfetto anche di abiti eleganti. Dalle gonne maxi fino agli slip dress scivolati in seta, per equilibrare un look troppo sofisticato e poterlo indossare anche in occasioni meno formali o per rendere più mettibile un capo di difficile vestibilità.