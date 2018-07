Eleonora Daniele: «Non mi vedrete mai in minigonna, le gambe sono il mio cruccio»

di Nicole Cavazzuti

Un capo che non vedrete mai su Eleonora Daniele? «La minigonna». La bella conduttrice di Rai 1, che dalla prossima stagione televisiva sarà al timone di una versione di Storie Italiane più corposa (passerà da 1 ora a 1 ora e 40), non ha infatti un bel rapporto con le sue gambe.Proprio per questo preferisco la gonna longuette», ci spiega. Siamo a Milano, ai margini della presentazione dei palinsesti Rai. Dove noi, però, le facciamo tre domande di moda. Già, perché con quel tubino fucsia sotto il ginocchio, i sandali leopardati con tacchi alti e la chioma sciolta Eleonora Daniele è decisamente super fashion.