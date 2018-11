Boss girl: ecco i 5 capi che non possono mancare nel guardaroba di una donna in carriera

L’abito non fa il monaco, dicono. Eppure non si è mai vista una donna in carriera indossare qualcosa che non gridasse al mondo tutto il suo potere. Tutto ciò che indossiamo parla per noi e comunica agli altri chi siamo e cosa vogliamo. E se l’abito da solo può riflettere l’importanza di un ruolo professionale, personalità e individualismo continuano ad essere gli “accessori” più importanti per aggiungere stile ad ogni mise. Munire il proprio guardaroba dei capi giusti è il primo passo di una boss lady verso il successo: vestitevi dei vostri sogni o almeno, nel modo più appropriato per raggiungerli.

Con unaogni donna è in grado di poter conquistare il mondo., come le proposte attuali, si abbina ad uno, perché no, ad undal taglio dritto (rigorosamente on casual friday). Sostituite la camicia bianca ad un lupetto dai toni naturali e il gioco è fatto.. Il vestito della donna in carriera del 2019 è semplice ma di grande effetto. Si rinnova facilmente grazie all’accostamento di(quelli dal gambale alto sono il must del momento). Sceglietelo aper poter giocare con colori a contrasto e complementi preziosi (oro e argento).Il capospalla è il biglietto da visita invernale di ogni donna. E unè il miglior acquisto che una donna possa mai fare nella sua vita.e dal(necessario affinchè sia intramontabile), è molto piùdi quanto si possa pensare: completa un abito elegante, si adatta ad un tailleur e rivendica la classicità degli amati jeans.Inutile anche solo pensare di poterne fare a meno. Laè parte integrante del guardaroba di una donna di successo. Dimenticate l’idea bon ton della blusa bianca con il colletto inamidato e allargate l’orizzonte a, per dare nuova vita a pencil skirt e pantaloni con le pence.Anna Wintour (e se state leggendo quest’articolo non è necessario che spieghi chi sia) indossa costantemente e da tempo immemore le stesse scarpe. Che quel paio di sandali nude firmati Manolo Blahnik le donino perfettamente e sappiano mescolarsi ad ogni suo outfit non è un caso. A volte, in barba a mode e tendenze del momento, bisogna saper scegliere ciò che meglio riesca a rappresentare e valorizzare il nostro stile, rendendoci sempre riconoscibili e quindi, indimenticabili.