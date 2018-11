Dalla pelliccia ai tacchi alti: tutti i capi per un guardaroba alla Carrie Bradshaw

Quasi vent’anni e innumerevoli repliche di Sex and The City dopo possiamo affermare che non esiste donna al mondo che non conosca Carrie Bradshaw. Intere generazioni femminili cresciute nel mito della fashionista più glamour di New York, delle sue sventure con gli uomini, del girl power versione chic, ma soprattutto del suo invidiatissimo guardaroba ultra elegante. Da Carrie abbiamo imparato che basta una maxi spilla a forma di fiore perché un outfit diventi indimenticabile, che una gonna di tulle può diventare la tua firma e che non importa quante volte cadrai nella vita (o da Dior), se lo farai con stile ne uscirai più forte di prima.

Con il ritorno degli anni 90 e l’arrivo dell’inverno, lo stile sexy e anticonformista della bionda protagonista diventa fonte di ispirazione inesauribile: dopotutto chi di noi non ha bisogno di un po’ di Carrie nell’armadio?



Sugli abiti leggeri e sui completi scintillanti per le serate con le amiche (o con il tuo Big), ilè il capospalla irrinunciabile per il prossimo inverno. Da scegliere nel modelloaffinchè abbia quell’aspetto irresistibilmente vintage nonostante sia firmato H&M.Il tulle è un tessuto, proprio come Carrie, e proprio come te. Ideale per una cerimonia se indossato con una camicia o un body glitterato ma nelle occasioni casual il tutù si abbina soltanto in un modo: giacca di pelle e tanta leggera autoironia.Parola di Carrie Bradshaw: che tu vesta total black o fantasie mixate di ogni tipo, non sottovalutare mai il potere degli. Unapuò arrivare a rendere interessante perfino un paio di jeans.Se pensavate che in lungo ci si va solo alle serate di un certo livello dovrete ricredervi., laè un capo versatile e allo stesso tempo di grande impatto. Se accostata sapientemente a t-shirt e maglioncini basici diventerà ilche non vi aspettavate.Nella lista di questa capsule collection non potevano mancare un paio ditacchi. Da indossare nei giorni in cui puntare al massimo, per sentirci altissime e sempre più vicine agli obiettivi a cui miriamo.