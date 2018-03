Dalle passerelle al food, la primavera è all'insegna del "flower power"

di Gustavo Marco Cipolla

«Floreale? Per la primavera? Avanguardia pura». Si sbagliava di grosso l'algida Miranda Priestly nel film cult "Il diavolo veste Prada". Già, perché per la primavera-estate 2018 la tendenza è tutta all'insegna del "flower power". E non si tratta solo di moda o degli ultimi look visti in passerella a Milano, Parigi e New York. I fiori sbocciano a tavola, in cucina, diventano complementi d'arredo, di design e, passando per l'arte, danno un romantico e gioioso tocco di colore alla nostra vita. Per 9 italiani su 10, infatti, la presenza di fiori in casa dà felicità e migliora l'umore, secondo una stima del Censis. È quanto emerge da uno studio condotto da Espresso Communication per Bigi Cravatte Milano che, dopo aver analizzato i trend del momento su oltre 30 fashion e lifestyle magazine italiani e internazionali, ha individuato nel "flower boom" il must irrinunciabile della bella stagione.Se però, in base a quanto riportato dal "Daily Mail", motivi floreali e petali multicolor popolavano il mondo del fashion già qualche anno fa, affascinando anche i maschietti hipster che con margherite e roselline decoravano le folte barbe, per la testata "The Irish Times" oggi gli uomini non rinunciano ai dettagli flower su giacche, pantaloni e cravatte, incluse le camicie all-over printed. Fiori ovunque. Sui catwalk dell'Haute Couture parigina con il giardino incantato di Karl Lagerfeld per Chanel, ramage surreali tra i capelli per la sfilata degli olandesi Viktor & Rolph, arrivando al made in Italy e alla moda maschile con Msgm ed Emporio Armani.L'arte va poi incontro al "flower boom" e, a tal proposito, l'artista Rebecca Louise Law ha pensato ad un'installazione realizzata con più di 370mila fiori, mentre all'Elan Cafè di Londra un'intera parete del locale è stata ricoperta da petali di rose. Il Giappone tiene il passo e in estate inaugurerà il primo museo di digital art a Tokyo. Così, come avviene nel magico periodo della fioritura dei ciliegi, sarà possibile vivere un'atmosfera incantata con cascate virtuali di petali colorati. E se a 110 anni dalla nascita di Frida Kahlo, Milano celebra lo stile (più attuale che mai) della pittrice messicana con una mostra al Mudec, in un petit marché della Ville Lumière la designer Stephanie D'Heygere ha presentato di recente una collezione di bijoux fatta con corolle di fiori freschi e profumati.La tendenza "flower power" ha naturalmente colpito anche i più prestigiosi red carpet internazionali, dai Golden Globe agli Oscar, dove le star non si sono lasciate scappare l'opportunità di impreziosire le loro mise con fantasie floreali. Dalla botticelliana Kirsten Dunst fotografata in dolce attesa dal "Los Angeles Times" in un "jardin retrouvé", tra piante e rami fioriti, a Catherine Zeta-Jones che per i Golden Globe ha indossato un long dress total black con applicazioni di fiori, fino alla sempre sorridente Michelle Hunziker che di abiti "petalosi" ne sa qualcosa considerando lo scorso Festival di Sanremo. Proprio come la top Gigi Hadid che in passerella è diventata un vero bouquet umano. Più sobria ed elegante la duchessa di Cambridge Kate Middleton, paparazzata dal "Daily Mirror" con un abito lungo color senape ma dalle stampe floreali che rompe un po' la tradizionale e regale etichetta del monocolore di cui è spesso testimonial.Tra prelibatezze gourmet e golose delizie di alta pasticceria, i fiori arrivano anche a tavola e nelle cucine stellate: dal risotto alla milanese con fiori di zafferano essiccati firmato Carlo Cracco, al pollo arrosto nascosto tra misticanza e petali di Massimo Bottura, fino alla pasta fresca ai fiori di Antonino Cannavacciuolo e ai gamberi con fiori eduli di Enrico Crippa. Senza dimenticare lo chef Roberto Sebastianelli e i suoi celebri tortellini con ripieno di gerani. Una tendenza diffusa pure negli States, nella pasticceria di Janet Best in Pennsylvania, dove per i buongustai sono arrivati fantasiosi lollipop all’interno dei quali, sotto un velo di zucchero, fioriscono violette e tulipani. Per gli appassionati del green, il trend "Slow Flowers" vuole che i fiori siano di stagione e a km zero. Un nuovo modo per rispettare la natura con un occhio di riguardo ai costi. Carta da parati, tappeti floreali e arredi dai particolari flower saranno il must della primavera-estate accanto ad abiti, accessori e food per creare nella propria dimora dei piccoli indoor garden dove godersi il beato relax post-lavoro. Se non è questo un "flower boom".