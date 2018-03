Capelli perfetti? L'hairstylist delle dive svela tutti i segreti

di Gustavo Marco Cipolla

“Non è detto” che le star non hanno mai tempo per prendersi cura di sé quando non sono sul palcoscenico o sul set. Lo sa bene Laura Pausini che accanto al premio Oscar Susan Sarandon, Carolina Crescentini, Laura Chiatti, Miriam Leone, passando per Sanremo con Arisa e Noemi, fino alle regine dello swing Ladyvette, dall'hairstylist romano delle dive Vincenzo Panico è passata per una mise en forme del suo look. Al Messaggero.it Panico svela trucchi e segreti per avere capelli perfetti come attrici e cantanti sui red carpet. E, in vista dell'estate, dà qualche dritta sui trend del momento senza dimenticare i consigli utili per proteggere le chiome in vacanza.L'hairstyle per il 2018 gioca su tendenze esistenziali di ispirazione francese con sfilature intense intorno al viso, quasi ad incorniciarlo. Μolto ambita la frangia, purché destrutturata.Le celebrities oggi amano un look naturale che esalti la loro bellezza ed il loro incarnato. Colore e tagli sono decostruiti ed interpretati al meglio in stile messy o scruffy.Attrici e cantanti spesso mi chiedono cambiamenti folli destinati o meno ad interpretare nuovi personaggi. E così, come per magia, in un giorno solo si passa da un corto scuro ad una lunga chioma bionda. God save the extension!Il focus oggi non è più rivolto tanto al come ma in particolare alla texture. I prodotti di hairstyling ormai ci permettono di costruire sui capelli un senso di falsa casualità.Il mondo dell’haircare si esprime attraverso una vasta gamma di possibilità ma, soprattutto, cresce l’uso di leave-in conditioner con acido ialuronico che, grazie alla loro alta capacità di idratazione, mantengono intatte la luminosità e la leggerezza dei capelli.Parola d’ordine idratazione: sì, quindi, all’uso di olio protettivo a base di mandorle, ulivo e melissa che, insieme ad un ottimo balsamo, è in grado di controllare il livello di ph dei capelli.